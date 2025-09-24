Fecoam destaca el papel clave de las cooperativas a la hora de impulsar los ODS

Con motivo de la celebración por la ONU durante este mes de septiembre de los diez años desde el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) continúa fomentando el conocimiento, comunicación e implantación de esta iniciativa entre sus asociados, el sector agro y la sociedad en general.

Desde la federación de cooperativas remarcan que, aunque dentro de la industria agroalimentaria se puedan identificar varios objetivos concretos en los cuales se pueden ahondar, como pueden ser erradicar el hambre y la pobreza (ODS 2), la producción de alimentos a través de energía sostenible y no contaminante (ODS 7), incentivar producción y consumo responsable (ODS 12) o la protección del medio ambiente y ecosistemas (ODS 15), «tanto Fecoam como las cooperativas están a la vanguardia desde hace mucho años en cuanto a prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles».

Un desarrollo «arraigado al territorio, el cual produce alimentos sanos y seguros bajo el paraguas del modelo cooperativo, con unos valores y principios como la igualdad, la honradez, la experiencia e integridad, siempre anteponiendo a las personas ante el beneficio empresarial».

Las cooperativas agroalimentarias «velan por la alimentación de toda la sociedad, produciendo, transformando y comercializando alimentos de máxima calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente, a través de una gestión eficiente de todos los recursos», destacan desde la entidad.

Fomento de los ODS

Dentro de las diferentes iniciativas para la implantación y la difusión de los ODS, y enmarcadas en el convenio MAPA-CAE, de Asistencia Técnica, en el eje 2.1. Plan de fomento de la competitividad, se está realizando un estudio en el que entidades cooperativas asociadas a la federación como Levante Sur, Limonar de Santomera o Unexport colaboran con Fecoam para identificar casos o buenas prácticas en cooperativas, además de contribuir a la difusión de herramientas o metodologías de análisis o diagnóstico sobre su contribución a los ODS.

Estos ejemplos concretos pueden ser el apoyo a pequeños productores o acciones encaminadas al aumento de la productividad y rentabilidad adoptando técnicas que mejoren la calidad del suelo y fortalezcan la capacidad de adaptación a sequías, inundaciones y otros desastres climáticos, o sistemas para minimizar las pérdidas en la producción, distribución y consumo.

Igualmente, la mejora de la eficiencia energética implementando fuentes de energía limpias en las operaciones agroalimentarias o minimizar las pérdidas y el desperdicio de alimentos son algunos ejemplos de cómo las cooperativas contribuyen al desarrollo de los ODS.

En definitiva, el sector agroalimentario en general, y las cooperativas en concreto, «ofrecen soluciones clave para el desarrollo del sector y de toda la sociedad», siendo «vitales» para la implantación de los ODS, insisten desde la federación.