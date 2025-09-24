Las empresas de inserción destacan su papel como motor de inclusión social

La I Cumbre Europea de la Economía Social acogió el jueves 18 de septiembre la jornada nacional del día de las empresas de inserción, un encuentro organizado por Crysalia junto a FAEDEI que reunió a representantes institucionales, expertos y profesionales del sector. En esta cita se pusieron sobre la mesa los principales retos y oportunidades del sector, destacando el papel de las empresas de inserción como motor de inclusión social y como herramienta clave para construir una economía más justa y sostenible.

Entre los ponentes Antoni Aguilar, presidente de FAEDE; Tono Pascual del Riquelme, director general de Economía Social de la Región de Murcia; Jerónima Bonafe, vicepresidenta de CEPES; o Maravillas Abadía, presidenta del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.

José Manuel García, presidente de Crysalia, destacó que la apuesta por empresas de inserción es «apostar por una sociedad más justa, equitativa y sostenible». «Las administraciones y las empresas privadas tienen en su mano la posibilidad de multiplicar el impacto positivo de cada euro invertido en economía social», remarcó.

La Economía Social en el Mediterráneo Sur, a debate

Dos días intensos de mesas de trabajo fue lo que ofreció el ‘Taller práctico sobre Economía Social en el Mediterráneo Sur’, organizado el 17 y el 18 de septiembre por el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) en colaboración con CEPES y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Así, expertos de países como Argelia, Turquía, Túnez, Palestina, Marruecos, Mauritania, Líbano, Jordania o Egipto participaron en el auditorio Víctor Villegas en esta iniciativa programada para validar y enriquecer las conclusiones preliminares del informe ‘Evaluación de las necesidades de la Economía Social en el sur del Mediterráneo’, elaborado por el IEMed.

Pedro Sánchez (Fecoam) explica el proyecto de gestión común para frenar el abandono de tierras y favorecer el relevo generacional. | UCOMUR

Una Economía Social con toque femenino

Organizada por UCOMUR con el apoyo de CEPES, Business Women RM y la cooperativa EgaleCo Lab, la jornada ‘Mujeres y empresa’ se celebró el viernes 19 de septiembre en el auditorio Víctor Villegas. Una jornada para reflexionar sobre el aporte de las mujeres a la transformación del modelo económico, avanzar hacia la igualdad real en el tejido empresarial y consolidar alianzas que impulsen un desarrollo económico con justicia social y perspectiva de género.

En el acto se celebraron mesas redondas y coloquios en los que participaron, entre otras mujeres con cargos directivos, Sarah de Heusch; directora de Social Economy Europe; Carmen Comos, directora de CEPES; o Miryam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia. Además, la periodista Gloria Lomana ofreció la ponencia «cómo acelerar liderazgos femeninos».

Mesa de trabajo con expertos de las principales partes interesadas del sur del Mediterráneo. | UCOMUR

El refuerzo de los ecosistemas regionales de Economía Social, protagonista

Otra de las actividades paralelas a esta cumbre europea tuvo como protagonista el proyecto europeo REESE. Una iniciativa centrada hasta junio de 2028 en el refuerzo de los ecosistemas regionales del sector y donde participan Ucomur, el Gobierno Regional y otras cinco regiones de la Unión Europea.

Durante el 18 y 19 de septiembre se celebraron dos intensas jornadas. Una en la Escuela Cooperativa Severo Ochoa, con la asistencia de la consejera Marisa López Aragón y presentaciones de buenas prácticas y de experiencias innovadoras en inteligencia artificial aplicada a la Economía Social y reservas de mercado para este sector.

Y otra en el auditorio Víctor Villegas, con una mesa redonda sobre autoridades públicas, políticas de apoyo y asociaciones público-privadas, seguida de una propuesta sobre gobernanza y colaboración entre la Economía Social y otros sectores, con networking y una conferencia de Maravillas Abadía, copresidenta del intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.