Educación revisará el modelo de oposiciones para reducir las incidencias

La Consejería de Educación y Formación Profesional no quiere que en las próximas oposiciones se viva la misma situación del pasado verano con la convocatoria de Secundaria, en la que unas 300 plazas quedaron vacantes debido a los suspensos masivos, lo que derivó en protestas de los aspirantes por las numerosas incidencias, quienes reclaman un cambio en el modelo de oposición.

Los sindicatos han ido en esa misma línea, pidiendo a la Comunidad y al Ministerio de Educación una revisión del modelo, y ahora la Consejería coge el guante lanzado por ANPE en la Región de Murcia para la constitución de una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales, grupo que ha celebrado su primera reunión este miércoles con el consejero Víctor Marín.

Aunque en este caso las competencias sobre el modelo de examen corresponden al Ministerio, el Gobierno regional tiene margen para hacer ajustes en algunos de los procedimientos, tal y como explica el propio Marín a La Opinión. "La reunión con los sindicatos busca mantener el diálogo y mejorar la próxima convocatoria de oposiciones", en la que se pueden ajustar los plazos en los que se dan a conocer los criterios o la documentación que deben facilitar los opositores, entre otras cuestiones.

Desde el sindicato ANPE, José Antonio Robles, informa e que en el encuentro se ha planteado que los integrantes de este grupo de trabajo mantendrán encuentros durante este próximo mes para tener cerradas unas conclusiones sobre los cambios a llevar a cabo lo antes posible.

El consejero Víctor Marín preside el grupo de trabajo con los sindicatos para mejorar el procedimiento de las oposiciones a docente / CARM

Entre las posibles modificaciones, los sindicatos reclaman que los criterios de calificación y evaluación estén dentro de la orden, como pasa en otras comunidades autónomas, para que los aspirantes los conozcan en el momento de la convocatoria de oposiciones y no 15 días antes, como ha sucedido en la Región de Murcia.

También piden una justificación más individualizada de las calificaciones de cada prueba y limitar el supuesto práctico a nivel de currículum, lo que permitiría que los opositores sepan lo que se puede preguntar en esa prueba.

Asimismo, se ha planteado en el encuentro de la Consejería mejorar las condiciones de los miembros de los tribunales, que en esta última convocatoria se han visto desbordados ante la avalancha de aspirantes que se presentó.

Protesta del día 30, en el aire

La Consejería ha pedido a las organizaciones sindicales que, si se va a llevar a cabo una negociación entre las partes implicadas para mejorar todos estos aspectos de las oposiciones, se suspenda la concentración de interinos que hay prevista para el próximo día 30 de septiembre, ya que existe ánimo de llegar a un acuerdo.

Para decidir si finalmente se suspende la protesta, los sindicatos mantendrán una reunión esta tarde para tomar una decisión y posteriormente trasladar su postura a los representantes de la Plataforma de Docentes Interinos.