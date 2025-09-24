Cajamar reúne a más de 130 expertos para impulsar la innovación y la bioeconomía

El salón de actos de la dirección territorial de Cajamar en Murcia acogió la jornada sobre bioeconomía y el impulso de la sostenibilidad y la innovación en la Región, organizada por la entidad financiera.

En este evento, el cual contó con la colaboración, entre otros, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), se mostraron ejemplos concretos de cómo las empresas agroalimentarias fortalecen el sector a través de la tecnología y la innovación.Como explican desde la organización, «la bioeconomía es una estrategia clave para un desarrollo sostenible e innovador».

Así, «la Región integra principios de la bioeconomía para aprovechar eficientemente los recursos biológicos, apostando por técnicas circulares, la reutilización, el reciclaje y la investigación en biotecnología y microbiología».

El salón de actos de Cajamar completó el aforo con empresas, entidades y organizaciones. / Rubén Aragón

Para Cajamar, además, esta «impulsa la creación de empleo verde y fortalece la economía local, alineándose con las políticas europeas y nacionales para sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes».

La jornada fue inaugurada por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Sara Rubira, y María Dolores Pagán, directora territorial de Cajamar en Murcia.

Innovación en las cooperativas

Durante su intervención en la mesa de debate sobre los retos y oportunidades de la bioeconomía, Antonio Sanz, director gerente de Fecoam, expuso como principales desafíos para las cooperativas agroalimentarias y el sector agro la escasez de agua, a la que se une los efectos negativos de fenómenos climatológicos cada vez más extremos y frecuentes.

Igualmente, para Sanz, otros retos a los que se enfrentan las empresas del sector son la gestión de residuos y subproductos, la excesiva dependencia de insumos y las fluctuaciones de precios, la falta de mano de obra o el relevo generacional.

Todos ellos se pueden afrontar con la colaboración entre administraciones, y los diferentes centros de innovación y las empresas, como detalló el gerente de Fecoam.

Proyectos de bioeconomía

Ante la escasez de agua, desde Fecoam se ha trabajado en proyectos como GO Aquainnova, Drainuse o Life Aquemfree, todos ellos encaminados a un uso eficiente del agua, su reutilización y aprovechamiento.

En cuanto a los eventos climatológicos extremos, la federación ha impulsado iniciativas como el grupo operativo Ideas, o la adaptación de frutales de hueso al cambio climático. Como explicó Antonio Sanz, con este proyecto, el objetivo fundamental ha sido diseñar, desarrollar e implementar estrategias y herramientas innovadoras para facilitar la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en las principales zonas productoras, adecuando la elección de las variedades más idóneas según las diferentes zonas climáticas.

Para una correcta gestión de residuos y subproductos, Fecoam se ha apoyado por ejemplo en proyectos como Europha, Barbara o Nemesis, desarrollando nuevos materiales bio a partir de residuos alimentarios, o produciendo bioplástico con el excedente de la industria agroalimentaria.

Santiago Martínez (centro) flanqueado por la consejera Sara Rubira y Jesús López, de Cajamar. / Rubén Aragón

Otros proyectos de innovación los cuales ha impulsado o colabora Fecoam son la generación de biodiversidad en el suelo mediante restos de poda, con Proalmur; la utilización de digestados de restos vegetales como fertilizante orgánico; o piensos para cabras a partir de orujos de bodegas.

Asimismo, Antonio Sanz repasó la utilización de cáscaras de limón para obtener aceites esenciales o pectinas; la elaboración de fertilizantes y fitosanitarios basados en microorganismos con los proyectos Micromar y Linomar; o el aprovechamiento energético en bodegas, entro otros.

Una nueva economía

Como explican desde Cajamar, el objetivo de la bioeconomía es la producción y comercialización de bioproductos y bioenergía a partir de materia orgánica no destinada al consumo humano o animal, utilizando procesos respetuosos con el medio ambiente y fomentando el desarrollo rural.

Para la entidad, «el sector agroalimentario es clave en esta nueva economía, buscando sostenibilidad económica, social y ambiental. Gracias a las tecnologías de la bioeconomía circular, “los subproductos tradicionales como restos de cosechas, ganadería e industria, se transforman en nuevos productos comercializables dentro y fuera de la cadena alimentaria».