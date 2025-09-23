Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox presenta seis enmiendas al decreto "chapuza" que regulará los VTC

"El Gobierno no trabaja y cede a los ayuntamientos la competencia para regular el sector", denuncia Martínez Alpañez

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox.

Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox. / Iván J. Urquízar

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional va a presentar seis enmiendas al decreto del Gobierno regional que regula el sector de las VTC, que califica de "chapuza".

El portavoz adjunto de la formación, Rubén Martínez Alpañez, denunció que "la parsimonia del Gobierno regional está condenando a trabajadores honrados de la Región".

Asimismo, criticó que "el Gobierno no trabaja y cede a los Ayuntamientos la competencia para regular el sector del taxi y de las VTC", lo que ha generado un marco normativo caótico. "No podemos permitirnos 45 ordenanzas distintas para un sector que necesita seguridad jurídica y reglas claras", añadió.

Con sus seis enmiendas, Vox busca garantizar un sector de taxi y VTC que pueda convivir en igualdad de condiciones, con un marco regulatorio común y sencillo, evitando la improvisación y el desorden actual.

