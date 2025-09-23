La Región de Murcia logra una reducción "histórica" de su déficit en el primer semestre de 2025

El Gobierno de la Región de Murcia ha logrado en el primer semestre de 2025 una reducción "histórica" del déficit, al pasar de los 747 millones de euros en el mismo periodo del año anterior a los 568 entre enero y junio del presente ejercicio, lo que representa una bajada del 23,97%, según han informado fuentes de la Comunidad.

"El compromiso de este gobierno es claro: gestionar con responsabilidad los recursos públicos de todos los murcianos, garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales y avanzar en una senda de estabilidad presupuestaria", ha dicho el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín.

En este sentido, Marín ha explicado que "el Ejecutivo autonómico ha conseguido este avance manteniendo una política de moderación fiscal que alivia la carga a las familias y empresas de la Región, sin recurrir, como Sánchez, a subidas masivas de impuestos".

"Este gobierno ha demostrado que es posible reducir el déficit protegiendo la sanidad, la educación y las políticas sociales, y reforzando al mismo tiempo la confianza de los inversores y de la Unión Europea", ha destacado el consejero, quien ha insistido en que la Región de Murcia "sigue siendo la comunidad autónoma más castigada por el actual sistema de financiación autonómica".

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, un ciudadano de la Región de Murcia recibe 1.098 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada. "Si este sistema de financiación nos proporcionase los mismos recursos que a la comunidad mejor financiada tendríamos que recibir 1.675 millones de euros más", ha dicho Marín.

Según ha expresado, "con esos 1.675 millones de euros, la Región de Murcia podría tener 335 centros de salud más, construir 11 hospitales, 370 colegios de educación Primaria, 167 residencias de mayores o 304 institutos de educación Secundaria o ampliar las infraestructuras de transporte con otros 167 kilómetros de autovía".

Ha añadido que "eso significa que con menos recursos que el resto, somos capaces de hacer más y mejor. Estos datos demuestran que la Región de Murcia gestiona con eficacia, pero también evidencian la urgencia de que el Gobierno de España aborde una reforma de la financiación autonómica que garantice la igualdad de todos los españoles".

En este sentido, el consejero de Hacienda ha subrayado, además, que el actual sistema de financiación autonómica "es el responsable directo del 95,5 por ciento de la deuda de la Región de Murcia" y ha remarcado que "la única solución al problema estructural de la deuda es abordar la reforma del modelo de financiación de una manera seria, con plazos y con una verdadera participación de todas las comunidades autónomas".

"El esfuerzo de los murcianos y la gestión responsable del Gobierno regional son la mejor garantía de futuro. Seguiremos trabajando para que nuestra Región avance con paso firme hacia el crecimiento y la creación de empleo", ha conluido Marín.