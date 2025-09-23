La Región de Murcia contará con el stand institucional más grande de su historia en Fruit Attraction 2025

La Región de Murcia estará un año más en Madrid para participar en la séptima edición de la Feria Internacional del Sector de las Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca destacó este martes la importancia de esta cita, que convierte a la Región en protagonista dentro del sector hortofrutícola a nivel mundial.

La edición anterior de Fruit Attraction registró un récord histórico con la asistencia de 117.370 profesionales de 145 países y 2.201 expositores de 59 naciones, lo que supuso un crecimiento del 13% respecto al año anterior. En este contexto, la consejera subrayó que la feria permite "mostrarle al mundo la calidad de nuestra fruta y de nuestra hortaliza gracias a la completa programación en la que destacan actividades, showcooking, presentaciones o el impulso de nuevas variedades".

Añadió que los productores y exportadores murcianos acuden con el objetivo de aumentar las ventas, incluso en un contexto tan complicado como el presente. “En un momento marcado por la incertidumbre, la inestabilidad de los mercados o los conflictos bélicos que cambian la forma en la que se realizan nuestras exportaciones, encuentros como estos son fundamentales para nosotros”, subrayó.

Stand de la Región de Murcia en la Fruit Attraction 2024 / CARM

Con 123 empresas murcianas presentes, la región contará con el stand institucional más grande hasta la fecha, con 64 m² situados en el centro del espacio destinado a la Región de Murcia, y un jardín vertical de 32 m² que, según la consejera, será "el más grande que hemos tenido hasta ahora, dado el impacto que la anterior edición tuvo entre los profesionales y visitantes de la feria". Además, el espacio permitirá celebrar presentaciones y reuniones, y contará con una cocina para los showcooking, donde se destacará el tomate. Además, otras de las protagonistas será la uva de mesa, con una jornada dedicada.

Por primera vez, el Imida contará con un stand propio para dar a conocer el trabajo de los investigadores que impulsan una agricultura más eficiente y sostenible, así como productos de alta calidad. La consejera también confirmó la presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien encabezará la delegación regional para respaldar los encuentros comerciales y la apertura de nuevos mercados. Según la consejera, el presidente "siempre ha estado al lado de los productores y los exportadores en la defensa de sus intereses".

En cuanto a los resultados de la participación de Murcia en ediciones anteriores, la consejera explicó que la presencia en la feria contribuye a aumentar las exportaciones y consolidar relaciones comerciales, así como a abrir nuevos mercados: "Todas las empresas van o para consolidar las relaciones que ya tienen o abrirse a nuevos mercados y eso al final el resultado es que la exportación de los productos de la Región de Murcia se incrementa".

Con estas expectativas, la Comunidad confía en reafirmar el liderazgo murciano en el sector hortofrutícola internacional, mostrando al mundo su innovación, sostenibilidad y compromiso con la calidad en Fruit Attraction 2025.