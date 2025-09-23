La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha anunciado este martes que el Gobierno regional ofrecerá asistencia jurídica a las afectadas por los fallos de las pulseras antimaltrato en la Región de Murcia, aunque aún se desconoce su número.

Ruiz participa en el debate de la aprobación y elevación al Pleno de la moción del Partido Popular sobre la defensa de la dignidad de las mujeres y el incremento de las agresiones sexuales en España, que se celebra en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Allí, adelantó que la Región de Murcia no se va a quedar "de brazos cruzados" y por eso se ha solicitado información al Ministerio de Igualdad y a la Delegación del Gobierno.

"Estamos contactando a través de nuestra red autonómica de centros de atención a víctimas de violencia de género con las usuarias para detectar posibles riesgos ante estas pulseras fallidas y ofrecerles asistencia jurídica especializada", explicó la titular de Igualdad. "Ante la inacción del Gobierno de España, la protección del Gobierno del presidente Fernando López Miras", sentenció.

Cabe recordar que, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, un error informático provocó en 2024 una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales de agresores, los cuales transgredieron las órdenes de alejamiento para amedrentar a sus víctimas sin que su comportamiento obtuviera reproche penal porque los juzgados, de forma temporal, no dispusieron de la información. No obstante, desde el Ministerio de Igualdad aseguran que "las víctimas han estado protegidas en todo momento" porque "las incidencias afectaron a los procesos judiciales, no a la seguridad de las mujeres". Reconocen que entre 2023 y 2024 hubo una migración de datos históricos de Telefónica a Vodafone/Securitas y algunos datos no llegaron a los juzgados en plazo; sin embargo, afirman que, al recuperarse, se reabrieron los procedimientos.