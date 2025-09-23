La planificación eléctrica hasta 2030 multiplicará por cuatro la inversión en la Región

La planificación eléctrica con horizonte 2030 supondrá un incremento «muy significativo» de la inversión en la Región de Murcia, multiplicando «por más de cuatro veces» el presupuesto destinado en ocasiones anteriores, según confirmó este martes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, tras su reunión en Madrid con el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez.

Este aumento, explicó Groizard, permitirá atender las necesidades energéticas de la Región y reforzar proyectos industriales estratégicos, en particular los vinculados al hidrógeno en la zona de Escombreras. El secretario de Estado atribuyó este avance al trabajo conjunto entre el Ministerio, Red Eléctrica y el equipo regional, que ha permitido «plantear alternativas que dan respuesta a esas necesidades».

El encuentro con Vázquez está enmarcado en la ronda de reuniones que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mantiene con las comunidades autónomas para presentar el escenario técnico de partida de la planificación eléctrica, antes de la audiencia pública en la que todos los agentes podrán hacer aportaciones.

Groizard calificó la reunión de «muy productiva» y destacó tres ejes de la planificación: mejorar la vertebración territorial llevando electricidad a zonas que hasta ahora no tenían suficiente suministro (el Noroeste), reforzar la oportunidad industrial que genera la transición energética y fortalecer las redes de distribución eléctrica para nuevos polígonos y desarrollos industriales. En sus palabras, «la apuesta de la Región de Murcia y de toda España por las energías renovables redunda en que haya más y mejor industria».

El secretario de Estado aseguró que estas medidas no solo garantizan suministro eléctrico, sino que también impulsarán la creación de empleo de calidad en la Región. A pesar de que se mostró «satisfecho» con los avances surgidos en la reunión, reconoció que seguirá el proceso de alegaciones y aportaciones para perfeccionar la propuesta para la planificación energética regional.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia, Juan María Vázquez, aseguró tras su reunión con el secretario de Estado de Energía, que la planificación eléctrica con horizonte 2030 recoge las principales reivindicaciones de la región y abre una perspectiva más positiva para su futuro industrial.

El consejero Juan María Vázquez, esta tarde con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. / CARM

"Multiplicar por cuatro algo muy pequeño puede no ser mucho"

Vázquez recordó que la Región de Murcia había sufrido un “maltrato en la anterior planificación eléctrica nacional”, donde apenas se alcanzó un 1% de las inversiones en infraestructuras eléctricas, y valoró que ahora se reconozca el trabajo “muy serio” realizado por la Dirección General de Energía regional.

Entre las principales medidas incluidas en la nueva planificación, el consejero destacó la electrificación del noroeste, “para que dejara de ser un desierto energético”, mediante líneas desde Pinilla y Baza que conectarán una nueva subestación con Campos del Río. También se reforzará el Valle de Escombreras para permitir el desarrollo de proyectos industriales electrointensivos, como los relacionados con el hidrógeno verde.

Además, se contemplan mejoras en otras zonas de la región, como Ricote, el Valle de Segura, Lorca y Ulea, donde Adif construirá una subestación destinada a la electrificación ferroviaria. “Han atendido nuestras reivindicaciones y reconocido el trabajo que hemos hecho”, señaló Vázquez, que adelantó que presentarán algunas alegaciones durante el plazo que se abrirá próximamente para reevaluar algunos aspectos técnicos.

El consejero también se refirió a la financiación prevista y advirtió que “si multiplicas por cuatro algo importante, pues es mucho más que cuando multiplicas por cuatro algo muy pequeño”, dijo en referencia a las inversiones históricamente bajas.

Vázquez concluyó que, con estas medidas, las dos grandes barreras para la región —el noroeste y el Valle de Escombreras— quedan resueltas, y aunque algunos temas, como la polémica cuota eléctrica asignada al País Vasco, deberán valorarse en el borrador final, considera que la planificación “responde a las expectativas” que habían trasladado desde la realidad industrial de Murcia.