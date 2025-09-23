La odisea de viajar en autobús por la Región

Las calles de Murcia y Cartagena celebraban este lunes el Día sin coches como una especie de viaje al futuro para vislumbrar cómo serían las ciudades con menos tráfico, menos humo y menos ruido.

La conmemoración incluía viajes gratis en autobús para demostrar que hay alternativa al vehículo privado. Pero la realidad es que viajar por la Región en transporte público es una odisea y puede resultar hasta peligrosa, tal y como ocurrió el sábado en la línea de autobuses de La Manga.

El autocar de la empresa Interbus salió de Murcia con un golpe en el parabrisas y con el cristal resquebrajado.

A pesar del peligro que la rotura podía suponer para los viajeros, ninguno se quejó. La mayor preocupación de los usuarios era conseguir un billete, porque no había plazas para todos en el único autobús que salía por la mañana.

Un autobús partió ayer hacia La Manga con un golpe en el parabrisas y el cristal resquebrajado. / L.O.

La línea solo tiene dos conexiones diarias al acabar el verano, pero a 20 de septiembre, apenas dos días antes de la llegada oficial del otoño, nueve personas (contadas por el conductor) se quedaron en tierra.

La única alternativa era viajar a Cartagena y esperar una hora para ir desde allí hasta La Manga en otro autobús.

En estas situaciones los conductores se ven obligados a lidiar con la frustración de los viajeros que se quedan en tierra y con los retrasos que provocan las protestas: un espectáculo tercermundista que se repite cada verano.

Desde el comité de empresa de Interbus advierten de la presión y el estrés que deben soportar los empleados ante los incumplimientos de la concesionaria, las prisas por llegar a tiempo a su destino y las quejas de los viajeros.

Mientras tanto, los autobuses eléctricos comprados por la Comunidad siguen aparcados en la antigua ITV de Alcantarilla, porque todavía no hay puntos de recarga. La instalación de los enchufes para estos vehículos en desuso debería estar acabada a final de año en Cartagena, Alcantarilla y Molina de Segura, según las estimaciones de la Consejería de Fomento.

En principio, está previsto que se destinen a las líneas metropolitanas de Murcia y Cartagena, pero supondrán una renovación del parque que debería permitir la retirada de los vehículos más antiguos. La Consejería asegura que también ha iniciado «las pruebas piloto de los nuevos vehículos cien por cien eléctricos entre Molina de Segura y La Manga».

A pesar de estos anuncios, las penurias van para largo. El próximo 3 de diciembre terminará la última prórroga de las concesiones provisionales de la Región, que debían haberse renovado en 2021. Desde entonces, el Gobierno regional ha venido asegurando que está a punto de sacar a licitación el nuevo mapa de las rutas interurbanas, pero el retraso en la convocatoria obligará a aprobar una nueva prórroga y a mantener los parches en 2026.

Fomento dice que «actualmente se están dando los últimos pasos para proceder a la licitación» y recuerda que el proceso «ha sido muy complejo», pero no da fecha para la convocatoria.

Una vez que llegue al BORM y al BOE, la licitación puede alargarse como poco un año en plazos de exposición pública y procedimientos previos a la concesión de los contratos, dado que lo normal es que haya reclamaciones ante el Tribunal de Recursos. Por tanto, es previsible que las nuevas concesiones ni siquiera lleguen a estar adjudicadas para el próximo verano.

Los turistas extranjeros que se aventuraron a viajar el sábado a La Manga pasando por Cartagena podrán contar al regresar a su país que se encontraron unas playas magníficas después de casi cuatro horas de viaje desde Murcia.

La Comunidad prefiere ofrecer dinero a las compañías aéreas para que pongan nuevos vuelos, aunque solo duren catorce meses, cómo ocurrió con la ruta de Corvera a Madrid, pero no presta atención al servicio de transporte tercermundista que encuentran los viajeros una vez en tierra. Olvida también a las empresas de hostelería que tratan de sobrevivir en temporada baja gracias a estos visitantes sin echar la persiana.