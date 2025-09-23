Javier Soria: "Solo los niños asesinados en Gaza suponen la población de Caravaca"

El enfermero Javier Soria (Murcia, 1993) acaba de volver de Sudán y Chad con Médicos Sin Fronteras, tras pasar también por Gaza, una experiencia que reconoce que le ha marcado y de la que volvió con la pena de tener que dejar allí a compañeros con los que ha compartido momentos tan complicados. Tras su vuelta comparte con La Opinión esta experiencia y exige más intervención de los gobiernos y la Unión Europea.

¿Cuándo dio el paso de unirse a Médicos Sin Fronteras?

Estando en la universidad fue cuando estalló la crisis del ébola, comenzaron a aumentar los casos y ahí comencé a conocer el trabajo que hace Médicos Sin Fronteras. En ese momento incluso sentí vergüenza de estar en cuarto de carrera y no conocer apenas esa enfermedad, lo que me llevó a interesarme por la labor de esta entidad. Al acabar la carrera pregunté, pero me pedían un currículum muy específico que en ese momento no tenía, por lo que me dediqué a mejorarlo e hice un máster de Salud Internacional y Cooperación, hasta incorporarme en 2021.

¿Cómo se organiza el trabajo en una organización humanitaria de este tamaño y con tantos frentes abiertos?

Al inicio me asignaban ellos un proyecto por un periodo de seis meses y al volver a casa me preguntaban cuándo quería volver a salir y me ofrecían otro. Ahora, ya formo parte de un ‘pool’ de urgencias y estoy para cuando me digan y donde me digan.

¿En qué zonas o países ha estado?

El pasado año estuve en Gaza y posteriormente en Sudán y Chad. Ahora mismo acabo de volver, hace concretamente una semana, y ya estoy en esa dinámica, esperando el próximo.

El pasado año estuvo en Gaza, en pleno conflicto, ¿cómo ha sido trabajar allí como sanitario?

La experiencia ha sido muy dura. Me marché en mayo del pasado año y estuve allí hasta julio, fueron siete semanas de trabajo sobre el terreno. En Médicos Sin Fronteras las campañas en los destinos más complejos no se alargan más de ocho semanas, pensando también en la salud mental y la carga emocional que supone para quienes nos desplazamos. En el caso de Gaza, lo que se ve en la televisión se queda corto. Es un constante bombardeo, el zumbido de los drones, disparos sin parar, de día y de noche. Desde la cama veía los drones pasar por la noche y los bombardeos. La situación que viví fue terrible, pero un año después de mi regreso veo que la realidad actual nada tiene que ver con la que vi, mantengo el contacto con las amistades y compañeros de allí y veo y me cuentan que todo es mucho peor.

¿Qué trabajo estuvo desempeñando allí? ¿Cuál era su labor?

Trabajábamos tanto en hospital como en centros de salud, aunque ahora mismo no hay ningún hospital o clínica cien por cien operativa y los que quedan funcionan desbordados. Toda la red de atención primaria ha desaparecido por completo y el sistema sanitario depende del apoyo de las organizaciones humanitarias. Nosotros hacíamos apoyo incluso con distribución de agua y de combustible para los generadores del hospital, pero ahora mismo la ayuda entra a través de la mal llamada fundación humanitaria que la dirige Israel y es el propio agresor el que determina la ayuda.

¿Cómo era ese día a día en el hospital de Gaza?

Veíamos a muchos heridos, principalmente heridos de bala, pero también muchas diarreas por el agua que se consume. Cuando yo estuve se comenzaban a ver los primeros casos de malnutrición, que ahora mismo es una epidemia. Antes de esto en Gaza no existía la malnutrición, es como aquí, no nos forman en la universidad para atender a niños malnutridos porque es algo que no concebimos, una realidad con la que no nos deberíamos encontrar, por lo que el personal no sabía ni cómo se llamaba la comida terapéutica. Pero también estaban los momentos de incidentes con múltiples víctimas, que colapsaban la atención frente a otras situaciones, ya que la vida sigue y hay más dolencias que atender.

¿Cómo se vive desde dentro un genocidio como el que está llevando a cabo Israel sobre Gaza?

Nadie está preparado para ver algo así. Cuando yo llegué miles de personas habían muerto, pero ahora que sigo muy de cerca toda la actualidad del conflicto y leo sobre él, se estima que el número de fallecidos está sobre los 65.000, de los que unos 20.000 son niños. Esto es una bestialidad. Por poner estas cifras en situación, solo los 20.000 niños asesinados suponen la población completa de Caravaca y únicamente son las cifras de las víctimas que han muerto por impacto de bala o por bombas, niños que han sido bombardeados y a los que se les ha disparado por la espalda, pero a ellos hay que sumar todas las muertes indirectas por enfermedades que no se pueden tratar. Las dimensiones del genocidio son bestiales.

Estamos viendo en directo ataques a escuelas, hospitales, organizaciones humanitarias y periodistas, saltándose todas las normas. ¿Por qué cree que los gobiernos y las instituciones no están haciendo todo lo que deberían?

Estoy muy contento con el trabajo que hacemos, pero nosotros solo somos médicos, enfermeros o psicólogos y no podemos parar el genocidio. Los que pueden pararlo son las instituciones, son los gobiernos, por lo que desde Médicos Sin Fronteras apelamos a que los estados se impliquen en parar esto.

Médicos Sin Fronteras ha perdido ya a trece miembros de su equipo asesinados en esta guerra, el último el enfermero Hussein Alnajjar hace solo unos días.

Es duro. Había cierto consenso en que a los trabajadores humanitarios, sanitarios o periodistas no se les atacaba, es algo que forma parte del derecho humanitario y que se están saltando. Esto también lo estamos viviendo en Sudán, donde se está atacando centros sanitarios y esto limita nuestra actividad porque en el momento en el que sintamos que estamos expuestos a un peligro constante no podremos seguir. Estos trece compañeros son personas que trabajaban para brindar salud.

¿Qué piensa del papel que está jugando España?

Se ha llegado tarde. Las medidas que acaban de sacar están bien, pero se llega tarde porque llevamos casi dos años de genocidio. Otro ejemplo es el tema de los barcos, algunos de los cuales pasaban por Cartagena. Por un lado veo bien que estamos haciendo más que otros países, pero creo que es insuficiente. No sólo España, todos los gobiernos, la UE, el mundo debería implicarse como se hizo en su momento con el apartheid en Sudáfrica y que finalmente se frenó.

¿Cuál ha sido el momento más difícil?

Lo más duro fue irme. Empaticé mucho con la población de allí y hay que tener en cuenta que nuestros compañeros de trabajo son víctimas también. Por lo que el paso de irme de allí y pensar: vuelvo a mi confort y a vosotros os dejo sufriendo esta masacre, fue muy duro. De ahí que todos nos pidan que al salir que hablemos, que contemos lo que está pasando para que se sepa.

Ahora acaba de volver de Sudán. ¿Son experiencias muy distintas?

Durante estos años he estado en muchos países, pero estos dos últimos lugares (Gaza y Sudán) han sido los peores. En la zona de Chad hay unos 770.000 refugiados, que es como sumar a toda la población de Murcia, Cartagena y Lorca juntos. Este conflicto también es terrible. Un compañero que trabajaba en el equipo de salud mental vio cómo mataban a todos sus hermanos y tuvimos que cambiarlo de puesto porque cuando escuchaba las historias de otras personas se quedaba en shock, le traían su propia vivencia.

¿Cuál será la próxima parada?

Espero volver a Sudán en cuanto tenga listo el visado, aunque es una zona complicada en la que también se está atacando a civiles y usando la violencia sexual como arma de guerra.