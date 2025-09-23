La Fiscalía reabre el caso por presunto acoso contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía

Casi cuatro meses después de que se archivara el caso de presunto acoso sexual contra el exjefe de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia, la Fiscalía reabre la investigación y envía la querella al juzgado. El Ministerio Público actúa ahora así al haberse interpuesto en este momento denuncia por parte de las presuntas víctimas, quienes anteriormente no lo hicieron.

El caso salió a la luz en febrero de este año, cuando se conoció que el Servicio Murciano de Salud (SMS) había activado el Protocolo de Acoso por una denuncia ante la gerencia del Hospital Reina Sofía, centro de referencia del Área VII de Salud, a raíz de la denuncia de varias médicas de la puerta de Urgencias contra su responsable. Esto llevó a la Consejería de Salud a iniciar una investigación interna desde la Unidad de Igualdad del SMS, recabando el testimonio del jefe de servicio, de las denunciantes y de otros profesionales del equipo, tras lo que el doctor Piñera fue apartado de su puesto como medida cautelar mientras se decidía si el caso se enviaba a la autoridad judicial, como finalmente se hizo.

El pasado mes de mayo la Fiscalía archivaba el caso sin llegar a abrir una investigación al respecto al no haberse presentado ningún denuncia de las posibles afectadas, ya que éste es un requisito indispensable para abrir las diligencias oportunas. Ahora sí, las médicas y en su momento residentes del servicio de Urgencias del Reina Sofía han presentado una denuncia conjunta con nombres y apellidos, tal y como confirman fuentes del Ministerio Público a La Opinión, lo que ha llevado a reabrir el caso y, en consecuencia, el fiscal ha enviado la querella al juzgado pertinente.

"En este momento sí que se cumple el requisito de perseguibilidad, al existir denuncia previa", explican, de ahí que ahora sea el juzgado el que deba incoar diligencias.

La querella remitida por Fiscalía al jugado es por los presuntos delitos de agresión sexual y contra la integridad moral, tras la denuncia suscrita por las presuntas víctimas.

Aunque el caso salió a la luz en febrero de este año, fue en diciembre de 2024 cuando varias trabajadoras del Servicio de Urgencias manifestaron a la dirección haber sufrido casos de acoso sexual por parte del jefe de servicio, lo que llevó al Reina Sofía a activar el protocolo de acoso y derivar el caso a la Unidad de Igualdad del Servicio Murciano de Salud (SMS), que inició su investigación. Tras escuchar a las partes, el SMS optó por apartar al jefe de Urgencias del servicio para evitar que coincidiera trabajando con las personas que lo habían denunciado, concretamente, una decena de profesionales sanitarias y dijo adoptar esta medida cautelar, sin perjuicio de que posteriormente pudiera trasladar el caso a la Fiscalía, algo que hizo semanas después.

Personal sanitario del hospital indica a esta Redacción que el exjefe de Urgencias está en estos momentos de baja, aunque desde la Consejería de Salud no confirman en qué situación se encuentra el acusado ni en qué estado está el caso, pese a que es conocido que en las últimas semanas la Consejería murciana ha recabado nueva información que ha remitido al Ministerio Público.