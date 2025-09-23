"Todos los días tenemos casos de intentos de suicidio, esto no pasaba hace años"

En Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca «todos los días tenemos casos de intentos de suicidio, una situación que hace años no pasaba». De esta forma reconoce el doctor Francisco Toledo, jefe de sección de Psiquiatría y responsable de la Unidad de Ingreso de Adultos del centro sanitario de El Palmar, el problema creciente al que se enfrentan los profesionales sanitarios.

El especialista señala que nos encontramos en un momento social en el que las tolerancias y las frustraciones «están en unos niveles tremendos y cualquier situación puede llevar a una ideación suicida».

Esto hace que en la etapa de la adolescencia haya más casos y «nos enfrentamos a cifras escandalosamente altas, lo que viene a mostrarnos que socialmente algo no estamos haciendo bien».

No obstante, el jefe de sección de la Arrixaca insiste en que «no debemos ‘psiquiatrizar’ toda la atención, ya que se trata de un problema social cuya solución corresponde a todos: a sociólogos, a políticos, a profesores, a padres e incluso a los medios de comunicación».

Recuerda que en los últimos años los casos de suicidio han aumentado entre un 20 y un 25% y cree que esto nos tendría que llevar a reflexionar si el cambio del modelo Werther al Papageno es el camino a seguir, ya que se ha pasado de no hablar de suicidio a hablar continuamente de él.

Como profesional, dice, «yo quiero ayudar a las personas, que las cifras de suicidio se reduzcan y que los pacientes encuentren solución a sus problemas, pero esta solución no debe llegar siempre de mano de la psiquiatría».

Por su experiencia diaria afirma que ven un aumento de casos de autólisis sin fines suicidas ante los problemas de la vida cotidiana, pero esto no es una cuestión psiquiátrica porque no es un intento de suicidio ligado a un trastorno bipolar, a una esquizofrenia o a otro tipo de enfermedad mental, son problemas y cuestiones emocionales debido a la mayor vulnerabilidad de los jóvenes y la baja aceptación de la frustración», insiste Toledo.

Tendencia ascendente en población de 14 a 19 años

El informe Suicidio y urgencias hospitalarias SMS (2013-2024) publicado esta última semana por la Consejería de Salud detecta una tendencia ascendente en esta conducta, más marcada entre 2020 y 2022, de personas jóvenes (14-19 años, sobre todo) que acuden a urgencias por este motivo. En 2023 y 2024, aunque se ha registrado un descenso en las tasas, todavía se mantiene en cifras elevadas.

Paralelamente, en relación a la tasa de ingreso en este grupo de edad, desde 2021 se han triplicado respecto a lo registrado en 2019 y 2020, aunque podría haberse iniciado una tendencia descendente.

También destaca el trabajo que las personas mayores de 45 años son las que presentan un mayor porcentaje de ingresos en UCI y de fallecimiento intrahospitalario en los últimos años.

Entre las personas que acuden por primera vez a urgencias con conducta suicida el 60% son mujeres, con una tasa entre un 30% y un 50% superior a los hombres a lo largo del periodo analizado.

Código Riesgo Suicida

El aumento de conductas suicidas y de autólisis ha llevado a la Consejería a diseñar el Código Riesgo Suicida, un protocolo de organización asistencial con el que se pretende prevenir el suicidio entre la población de la Región de Murcia, coordinando todos los niveles asistenciales para garantizar la continuidad en la atención.

El protocolo está orientado a aquellas personas que hayan realizado alguna tentativa suicida o estén en riesgo de realizarla, con el fin de garantizar la continuidad asistencial de estos pacientes, desde la valoración del psiquiatra hasta el seguimiento desde el centro de Salud Mental, dependiendo de cada caso.