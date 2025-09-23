¿Un Día sin coches en la Región?

El Día sin coches no ha dado sus frutos en las calles de las principales ciudades de la Región, cuyas carreteras estaban tan transitadas como de costumbre. Aunque urbes como Murcia, Cartagena, Lorca y Los Alcázares establecieron transporte público gratis durante la jornada.

El tráfico habitual de Cartagena a penas se vio afectado durante la jornada. Si bien las mayores retenciones se produjeron a la entrada y salida de los colegios, sobre todo en los centros escolares del centro y el ensanche, como viene siendo habitual tras la vuelta de los alumnos a las aulas.

Además, la ciudad portuaria repite la gratuidad del transporte público el viernes, con motivo de las fiestas de Carthagineses y Romanos -medida aplicable todos los días de los festejos a quienes vayan vestidos de época-, y amplía servicios de autobús urbano.

Por su parte, Lorca dispone de 9.000 plazas de aparcamiento disuasorio en el marco de sus fiestas patronales y ha organizado una caravana de bicicleta para que los escolares acudan al colegio.

Descuentos en Los Alcázares Dos negocios de Los Alcázares ofrecen importantes descuentos para potenciar el uso de la bicicleta, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad. Uno de los establecimientos es Jesalcar, ubicado en la Avenida Río Nalón, que ofrecerá un 30 por ciento de descuento en la compra de bicicletas. El otro comercio involucrado es Repuestos Valentín, en la Avenida 13 de Octubre, que regalará casco, candado y botella por la compra de una bicicleta. Asimismo, las acciones educativas se extienden también a lo largo de la semana en los centros educativos del municipio costero. Los talleres, que llevará a cabo el Agente Tutor de Los Alcázares, se centrarán en la importancia de la movilidad segura y sostenible.

«Ni un solo agente de tráfico para regular este caos, y todos pitando», denuncia un vecino del barrio del Carmen ante la aglomeración de tráfico rodado en la calle Proclamación, esquina con Torre de Romo.

Así arrancó el Día sin coches, enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad, en el mismo barrio murciano que fue el epicentro de las actividades programadas para esta jornada. En concreto, la calle Actor José Crespo acogió ayer un Parque Infantil de Tráfico.

Por la mañana, un bicibús unió los colegios de La Raya, Rincón de Seca, Barriomar y San Pío X con este espacio y, ya por la tarde, las actividades estuvieron abiertas a todos con talleres para aprender a montar en bici, realizar reparaciones básicas y personalizar camisetas, entre otros.

Quejas

El portavoz del Grupo Socialista, Ginés Ruiz, defenderá en el Pleno una moción para reclamar al Gobierno del PP «que cumpla sus compromisos en materia de movilidad sostenible y transporte público, tras años de retrasos y anuncios incumplidos».

Las Zonas de Bajas Emisiones, la adaptación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible a la normativa europea, la retrasada licitación del nuevo modelo de transporte público y la ampliación del tranvía son los puntos en los que se desgrana la iniciativa que defenderá Ruiz.

Por su parte, el secretario de comunicación de Podemos, Víctor Egío, ha aprovechado para pedir la dimisión del consejero de Fomento, Jorge García Montoro, y el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, por el retraso en la licitación de las nuevas rutas de autobuses.

Para el portavoz morado, «es bochornoso, tercermundista y un atentado contra el transporte público», y lamenta que «Murcia sigue llena de automóviles, malos humos y atascos».

Festejos

En las calles de Cartagena tampoco se materializó el Día sin coches, pero el autobús urbano fue gratis este lunes y volverá a serlo el viernes. Además, los festeros vestidos de época gozan de esta medida todos los días hasta el fin de Carthagineses y Romanos.

Asimismo, se refuerza el servicio de bus urbano y habrá ampliación de horarios en los días de más afluencia de público. A esto se suma un servicio especial para los días 19, 20, 25, 26 y 27, que iniciará una vez finalizado el horario habitual, con salidas de Cartagena desde las 00:00 hasta las 03:00 horas cada treinta minutos para los distintos barrios comunicados por las líneas anteriormente descritas.

Los festeros vestidos de época tienen transporte sin coste hasta el fin de las fiestas en Cartagena

Las salidas de estos servicios especiales desde Cartagena, para todas las líneas, se realizarán desde la parada ubicada en la Alameda de San Antón junto al cruce con la calle Soldado Rosique, la más cercana al Campamento Festero.

En cuanto al recorrido de las líneas, discurrirán por Alameda de San Antón y a partir de la Rotonda del Escudo continuarán cada una de ellas su recorrido habitual. Por último, las líneas urbanas que amplían servicios son la 1, 2, 4, 5, 6 y 7.

En Lorca, además de transporte público gratis, se organizó una caravana de escolares en bicicleta para ir al colegio, acompañados por familiares y profesores en una ruta programada junto con el propio centro.

Asimismo, con motivo de las fiestas de la localidad, se han establecido más de 9.000 plazas de aparcamiento disuasorio.