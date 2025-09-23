Desmayos y golpes de calor en las aulas murcianas: los alumnos exigen soluciones

La llegada del otoño ha traído un ligero descenso de temperaturas, pero esto no es solución al problema de climatización que tienen los centros educativos en la Región de Murcia, donde el calor ha obligado en la última semana a suspender clases en colegios e institutos al superarse los 30 grados en el interior del aula.

En algunos centros se han registrado mareos de profesores, desmayos y hasta un golpe de calor en el IES San Isidoro de Cartagena,tal y como denuncia la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (Femae), que exige a la Consejería de Educación que tome medidas urgentes «para que ir a clase no suponga un riesgo para la salud».

Los alumnos murcianos insisten en que las aulas parecen hornos, lo que vulnera el derecho a estudiar en condiciones dignas por la falta de climatización en los centros educativos.

Femae insiste en que «en los primeros días de curso, numerosos alumnos del IES Ramón Arcas Meca de Lorca han tenido que trasladar su clase al patio debido a las condiciones adversas que presentaba su aula» e insisten en que no es la primera vez que se observan dentro de las clases alumnos que sufren golpes de calor y desmayos por las altas temperaturas que se presentan en el interior.

En otros centros, concretamente en el IES valle de Leyva de Alhama de Murcia y el IES Rey Carlos III de Águilas, se suspendieron las clases por las altas temperaturas varios días la semana pasada, «una medida de carácter reactivo, que vulnera el derecho a una educación de calidad, y es únicamente un parche sobre la falta de actuación proactiva de la Administración».

La presidenta de la Federación de Estudiantes y estudiante de Segundo de Bachillerato del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura, Andrea Sánchez, explica que «es imposible concentrarse en una clase con más de treinta alumnos y solo tres ventiladores. A partir de las 11 de la mañana el calor es insoportable y nos toca usar abanicos o crear alguno con papel porque los ventiladores son insuficientes. No podemos seguir así».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, denunciaba ayer que «el PP y López Miras están maltratando a los niños y profesores, a toda la comunidad educativa, al permitir que tengan que soportar temperaturas superiores a los 30 grados en las aulas durante más de cuatro meses al año», ante lo que exigió que se cumpla la moción del PSOE aprobada el pasado julio en la Asamblea para que no se repitiera en septiembre la misma situación de junio.

La Consejería recuerda estos días que está en contacto con los centros educativos, comprobando la temperaturas y las medidas que han llevado a cabo, a lo que añaden que éstos tienen autonomía para adelantar el fin de la jornada lectiva si es necesario.