El "escándalo" de las pulseras se cuela en la cumbre del PP de este fin de semana en Murcia

La actualidad manda y la de esta semana va a modificar levemente los temas que se tratarán en la cumbre de barones del Partido Popular que se celebrará en Murcia este fin de semana. Si en un principio se iba a hablar de inmigración, seguridad, campo y economía, los fallos en las pulseras antimaltrato que salieron a la luz la semana pasada han empujado al Génova a incluir en el orden del día la polémica que afecta al Ministerio de Igualdad.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, recordó el lunes en una rueda de prensa que el PP ya ha solicitado la dimisión de la ministra del ramo, Ana Redondo, por "incompetencia manifiesta".

La cita seguirá un esquema similar al de otros encuentros celebrados en Córdoba en marzo de 2024 y en Oviedo en enero de 2025, y se aprobará una declaración firmada por el líder del PP y sus presidentes autonómicos. Según ha podido saber esta Redacción, tras la recepción de los presidentes autonómicos 'populares' el viernes, el sábado trabajarán a puerta cerrada y el domingo habrá un gran acto público a partir de las once de la mañana en el Auditorio Víctor Villegas de la capital del Segura.

Presión sobre el caduco sistema de financiación

La reforma del Sistema de Financiación Autonómica, anunciada por el presidente Pedro Sánchez el pasado domingo, también tendrá su espacio en la cumbre. Ezcurra criticó que desde el Gobierno de España digan ahora que "'ya toca, cuando llevan siete años gobernando, con un modelo desfasado y siendo incapaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado".

En este punto, dijo que el PP defiende "un modelo que refuerce la caja común, que garantice la suficiencia financiera y los servicios públicos iguales en todo el territorio nacional frente a uno que "la rompa para contentar a unos pocos a costa de todos", y no "la ruptura de esa caja común para contentar a unos pocos a costa de todos".

El consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, manifestó el lunes que recibe con "sumo escepticismo" el anuncio de la reforma de la financiación autonómica esta legislatura, lamentando que a la Región de Murcia, comunidad más perjudicada por el actual modelo, "ni siquiera se le ha ofrecido la ayuda de un fondo de nivelación".

Plan de inmigración

Ezcurra señaló también que en esta cumbre también "se apuntarán ya las primeras líneas" del plan de inmigración en el que trabaja el PP. Los 'populares' han endurecido su discurso en los últimos meses en política migratoria, coincidiendo con el ascenso de Vox en las encuestas.

Tolerancia cero con aquellos inmigrantes que cometan delitos, reformulación de los requisitos de la reagrupación familiar y eliminación de la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a prestaciones no contributivas, entre las medidas que impulsarán los 'populares'.

Al ser preguntada de qué manera el Partido Popular quiere restringir la regularización de inmigrantes a través del arraigo, Ezcurra ha indicado que en 2018 "las regularizaciones por el arraigo en España eran 32.000" y "en este momento estamos en más de 320.000 al año". "El Partido Popular está de acuerdo con el arraigo, pero con condiciones. No estamos de acuerdo o no somos favorables a la regularización sin control", afirmó.