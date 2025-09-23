Más de 2.400 murcianos acabaron en urgencias en 2024 por conducta suicida

La atención a pacientes con ideación o intento suicida se ha convertido en algo cada vez más habitual en las puertas de Urgencias de los hospitales murcianos, hasta el punto de que el pasado año 2024 el número de pacientes que fueron vistos en estos servicios por motivos relacionados con el suicidio ascendió a un total de 2.479 usuarios, la cifra más alta de la última década en la Región de Murcia.

Así queda recogido en el informe que acaba de publicar la Dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud murciana, un trabajo en el que se analizan las características de las personas atendidas por primera vez por conducta suicida en urgencias o los ingreso en hospitales públicos de la Comunidad entre los años 2013 y 2024.

En este caso, de las 2.479 personas que terminaron en Urgencias el pasado año por conducta suicida en la Región, 1.680 pacientes fueron por primera vez a estos servicios, siendo ésta también la cifra más alta de primeras visitas a Urgencias por este motivo desde el año 2013.

El objetivo del trabajo es, según Salud, «tratar de identificar grupos de población afectada a través de sistemas diferentes a los registros de mortalidad», de ahí que se estudie también la evolución temporal e indicadores de la gravedad clínica, como son la proporción de personas que precisaron ingreso hospitalario, en UCI o que fallecieron en el hospital.

El estudio Suicidio y urgencias hospitalarias SMS (2013-2024) señala que en ese periodo se aprecia en la Región de Murcia, desde la pandemia, una ligera tendencia ascendente de la tasa de personas atendidas por primera vez en Urgencias por conducta suicida, con un incremento del 15% entre 2020 y 2024 frente a las cifras de 2013 a 2019, siendo entre un 30% y un 50% mayor en mujeres a lo largo de los años del periodo analizado.

La cifra se duplica

Si hace una década eran 1.259 los pacientes con conducta suicida los que eran atendidos en las Urgencias hospitalarias murcianas, este 2024 la cifra se duplicó hasta los 2.479 usuarios. La curva ha ido en ascenso hasta los 1.535 del año 2015; los 1.573 de 2016; los 1.616 pacientes de 2017; los 1.752 de 2018; o los 1.692 de 2019, cuando hubo una ligera disminución.

El número de pacientes que llegaron a los hospitales por este motivo se disparó hasta los 1.840 en el año de la pandemia (2020), y siguió aumentando en 2021 hasta los 1.940; en 2022 hasta los 2.220 usuarios; en el año 2023 llegó a los 2.308 y hasta los 2.479 este pasado ejercicio 2024.

De forma paralela también ha seguido esta tendencia el número de personas atendidas en estos servicios hospitalarios por primera vez por conducta suicida, desde los 1.259 de 2013 y hasta los 1.680 del pasado año 2024 -con una ligera disminución únicamente en los años 2015 y 2016-.

Así, las personas atendidas por primera vez por conducta suicida en los servicios de Urgencias de los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) entre 2013 y 2024 ascendió a 16.653, lo que supone una tasa media de 9,3 pacientes por cada 10.000 habitantes de media al año en la Región de Murcia. Tras la pandemia la tasa media sufrió un repunte importante, que se ha ido estabilizando en los dos últimos años, situándose actualmente en 10,7 personas atendidas por primera vez por cada 10.000 habitantes.

Estos pacientes llegaron a realizar 28.464 visitas a urgencias en ese periodo, tal y como muestra el mencionado estudio de Salud.

Ingreso en planta o UCI

Del total de personas atendidas por conducta suicida en los servicios de Urgencias de la Región de Murcia por primera vez en la última década, el 29,6% precisó ingreso hospitalario por este motivo, mientras que el 4,6% precisó cuidados intensivos (UCI) en alguna ocasión.

El pasado año 2024 fueron 490 usuarios los que fueron ingresados en el hospital tras llegar a Urgencias y 82 los que terminaron en la UCI debido a su gravedad.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la Región de Murcia ha presentado una mortalidad por suicidio superior a la media de España durante varios años consecutivos (2018-2019). Sin embargo, desde 2020 se sitúa a nivel de la media estatal o por debajo de la misma, habiéndose registrado 102 fallecimientos en 2024 y una reducción en prácticamente todos los grupos de edad.