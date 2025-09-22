Suspenden la tala de unos pinos centenarios frente al Mar Menor tras la alerta vecinal

Vecinos de Santiago de la Ribera han denunciado durante la tarde de este lunes la tala de árboles en una pequeña pinada junto al Mar Menor, frente al balneario hexagonal. Según relataron, dos grandes camiones con grúas comenzaron a cortar pinos centenarios de más de 20 metros a una altura de apenas dos metros del suelo. "Obviamente no es una poda, como nos han dicho los operarios, es una tala", aseguraron. "Es una salvajada, quieren acabar con una de las pocas pinadas que hay en el entorno del Mar Menor, y todo por la pasta", lamenta otra de las vecinas de la zona.

Tras la alerta, la Policía Local acudió al lugar de los hechos, una parcela privada, y solicitó a los operarios los permisos de tala, poda y apeo, que no pudieron presentar. Posteriormente, los trabajadores se marcharon, aunque según los residentes realizaron amenazas contra quienes vigilaban la operación. "He llegado sentir miedo" señala a La Opinión de una de las residentes.

Los vecinos también denunciaron la ausencia de medidas de seguridad: no se había acotado la calle, no había señalización y los operarios no contaban con protecciones adecuadas, lo que hace sospechar que la tala se estaba realizando sin autorización.

Tala de de arbolado de gran porte en el entorno del Mar Menor / L.O.

Tras la intervención policial, el Ayuntamiento de San Javier informó que se había ordenado la suspensión de los trabajos hasta verificar si los responsables contaban con el título habilitante correspondiente. En caso de no disponer de él, "se abrirá el expediente sancionador pertinente". El Consistorio recordó que estas actuaciones están reguladas por la ordenanza municipal de higiene urbana y gestión de residuos, la normativa urbanística sobre protección del patrimonio arbóreo municipal y la legislación autonómica sobre patrimonio arbóreo monumental, y que requieren informes técnicos favorables en materia de urbanismo y medioambiente.

Los vecinos siguen alarmados, y temen que los trabajos prosigan en los próximos días, por lo que reclaman a las autoridades una investigación exhaustiva y vigilancia en la zona para garantizar tanto su seguridad como la preservación del arbolado de gran porte.