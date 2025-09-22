San Javier despega hacia el futuro aeroespacial con un nuevo centro tecnológico en su antiguo aeropuerto

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha publicado este lunes en el Perfil del Contratante la apertura de licitación para las obras de adecuación del edificio ‘Bloque Técnico’, ubicado en el antiguo Aeropuerto de San Javier, como primer paso para su conversión en un centro tecnológico especializado en el desarrollo de aplicaciones satelitales y tecnologías aeroespaciales.

A partir de hoy, los interesados en llevar a cabo estas obras, que cuentan con un presupuesto de 732.655 euros, cofinanciados hasta un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tienen un plazo de 20 días naturales para presentar ofertas. Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación se centrará en adecuar el interior del edificio ‘Bloque Técnico’, con una superficie de casi 730 metros cuadrados, para convertirlo en un hub de tecnologías duales en el ámbito aeroespacial.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, durante su visita al aeródromo, acompañada por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el coronel director de la Academia General del Aire (AGA), Luis Felipe González Asenjo, destacó que “este es un primer paso, pero con una visión ambiciosa, ya que vamos a generar un entorno capaz de acoger empresas emergentes, formación especializada y proyectos de innovación tecnológica, en una infraestructura que recuperamos para ponerla al servicio del desarrollo de la Región”.

La adecuación total, que se llevará a cabo en varias fases, contempla también remodelar la parcela alrededor del ‘Bloque Técnico’, incluidos aparcamientos cubiertos y descubiertos, zona verde, espacios de ocio, infraestructuras de depósito de agua, alumbrado exterior, etc.

Este es el primer paso para convertir más 4.000 metros cuadrados de superficie del antiguo aeródromo en un espacio específico para impulsar pymes altamente innovadoras

También se realizarán obras en la zona de control de accesos en la entrada, seis módulos flexibles para empresas, dotados de conectividad; dos aulas polivalentes para formación, talleres y otros usos variados, distribuidas y equipadas con los criterios de homologación que establece el Servicio regional de Empleo y Formación (SEF).

Además, se contará con una sala de reuniones; dos módulos para ubicar al personal de gestión del centro; una sala multiusos para comedor interno; dos almacenes; una sala de conexión de telecomunicaciones y recursos informáticos; aseos; zona verde y de recreo/ocio; zonas de aparcamiento; videovigilancia y sistemas de alarma y contraincendios en espacios comunes y privados, con detectores/sensores coordinados con los servicios de seguridad del recinto.

Centro vinculado al programa Caetra

Estas instalaciones estarán además destinadas a albergar los cursos de capacitación especializada en tecnologías satelitales que se desarrollen en el marco del programa Caetra, el plan estratégico del Gobierno regional para impulsar tecnologías duales de uso civil y militar.

El desarrollo del centro de San Javier se integra en la estrategia de creación de otros núcleos tecnológicos regionales especializados en tecnologías duales. Por lo que este centro permitirá crear sinergias en otras áreas de Caetra como, por ejemplo, proyectos vinculados a la tecnología naval.

“El centro de San Javier será un espacio clave en el despliegue de Caetra, un programa pionero que aúna talento, investigación e industria con una perspectiva estratégica y europea”, concluyó la titular de Empresa.