La Región estrena campaña de reciclaje con premios a los ayuntamientos más comprometidos

La Consejería de Medio Ambiente presentó este lunes una nueva edición de la campaña “Movimiento Imparable”, destinada a fomentar el reciclaje en la Región de Murcia. El consejero, Juan María Vázquez, destacó que esta iniciativa “está respondiendo a las expectativas” y subrayó que la participación ciudadana resulta “imprescindible para avanzar hacia un pensamiento circular”.

El responsable autonómico explicó que la pasada edición reconoció a tres municipios: Moratalla, Alhama de Murcia y La Unión, premiados por su esfuerzo en la recogida selectiva de envases ligeros, papel y cartón. “Sois ejemplo de hacia dónde debemos avanzar”, dijo Vázquez, agradeciendo la implicación de los ayuntamientos.

En 2024, la Región recogió más de 48.000 toneladas de envases en contenedores amarillos y azules, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior. Según datos de la Consejería, la media regional alcanzó los 29 kilos por habitante, con picos de hasta 35 kilos en localidades como Moratalla.

La campaña vuelve a distinguir este año a tres municipios, con premios de 6.000 y 4.500 euros destinados a proyectos sociales o de sensibilización ambiental. “Este movimiento imparable nos va a permitir seguir con la educación y la concienciación social”, aseguró el consejero.

Vázquez también destacó la puesta en marcha del contenedor marrón para la recogida de biorresiduos, respaldado con una inversión global de 40 millones de euros. El plan incluye tanto la adquisición de los contenedores por parte de los municipios como la construcción de nuevas plantas de tratamiento. “Ya se está resolviendo el problema de estocaje y próximamente veremos la ejecución de las plantas de biorresiduos y su implantación en los ayuntamientos”, avanzó el consejero.

Los murcianos batieron un récord en el reciclaje de envases y cartón en 2024: 48.00 0 toneladas. / CARM

Inversión en nuevas plantas de gestión de residuos

Sobre la cifra alcanzada en 2024 (48.600 toneladas de envases domésticos y cartón), el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel Abenza, explicó que el éxito radica en “la buena coordinación entre el Gobierno regional, los ayuntamientos y Ecoembes”. Abenza recalcó la necesidad de seguir insistiendo en la corresponsabilidad ciudadana. “El planeta solo tenemos uno y nuestra vida también. Es nuestra obligación seguir trabajando”, afirmó.

Por otra parte, puso en valor las inversiones realizadas por el Gobierno regional en infraestructuras destinadas a la gestión de residuos. En particular, mencionó la planta de transferencia de San Javier y la planta de biorresiduos de Ulea, proyectos que suman cerca de 20 millones de euros en financiación regional y europea.

Según explicó, estas instalaciones suponen un alivio para los ayuntamientos, que de otro modo deberían afrontar en solitario un esfuerzo económico de gran envergadura. “Hoy podemos decir que ya se está ejecutando la planta de transferencia y que en menos de un mes comenzará también la de biorresiduos”, señaló Abenza, agradeciendo expresamente el apoyo del Ejecutivo autonómico.

Ecoembes llama al cambio de hábitos

Por su parte, el gerente de Ecoembes en la Región de Murcia, Juan Carlos Arranz, destacó que la campaña tiene como objetivo “concienciar a los vecinos para que hagan una correcta separación de los residuos de envases que generan en sus hogares”. Recordó que pequeños gestos cotidianos desencadenan grandes efectos: “Depositando una botella de plástico en el contenedor amarillo se inicia un proceso que permite darle una segunda vida”.

La campaña tendrá difusión en redes sociales, prensa digital y radio durante las próximas semanas, incluyendo el mes de noviembre, y se vinculará a los premios al reciclaje.

Con estas medidas, la Región de Murcia busca consolidar un modelo de gestión más sostenible y reforzar la educación ambiental, con el objetivo de que el reciclaje deje de ser una opción y se convierta en un hábito generalizado.