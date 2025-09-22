El PP exige saber "cuántas mujeres en la Región de Murcia llevan las pulseras-basura"

"Cuántas mujeres en la Región de Murcia llevan las pulseras-basura, cuántas se han visto afectadas por sus fallos y qué garantías hay de que no vuelva a ocurrir". El Partido Popular exigió este lunes al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que dé explicaciones sobre el escándalo que afecta al Ministerio de Igualdad, tras conocerse la semana pasada incidencias en las pulseras para controlar a maltratadores.

Según el Ministerio Fiscal, un error informático provocó en 2024 una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales de agresores, los cuales transgredieron las órdenes de alejamiento para amedrentar a sus víctimas sin que su comportamiento obtuviera reproche penal porque los juzgados, de forma temporal, no dispusieron de la información.

La diputada nacional del Partido Popular Violante Tomás señaló que, "si en la Región de Murcia se hubiera visto desprotegida una sola mujer, es suficiente para que Lucas dé explicaciones, pida perdón y asuma responsabilidades".

Además, criticó la "hipocresía del PSOE de Francisco Lucas", que ha creado este fin de semana un Consejo Asesor de Políticas de Igualdad durante su primer Comité Regional, mientras su partido "deja a violadores en la calle, desprotege a las mujeres maltratadas y gasta dinero público en prostitución".

"El Gobierno más incompetente e irresponsable de la historia cambió las pulseras antimaltrato que funcionaban y controlaban a los maltratadores, por pulseras de feria, compradas en AliExpress", subrayó Tomás, que denuncia que, "ante este escándalo, el Gobierno de Sánchez ha hecho lo que mejor sabe, armar un relato diciendo que no ocurrió nada, que nadie estuvo en peligro y que todo funcionó a la perfección, más allá de lo que han cuantificado en un 1% de amenazas sin mayores consecuencias".

Desde el PP han solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Igualdad, de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y de la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia de Género, además de pedir la dimisión de la ministra y llevar su reprobación al Congreso. Asimismo, la diputada informó de que también en el Senado se celebrará el martes una sesión monográfica sobre la violencia de género en la Comisión General de Comunidades Autónomas que abordará el "escándalo de las pulseras antimaltrato".