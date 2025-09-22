Ouigo lanza billetes para viajar en tren este otoño de Murcia a Madrid por menos de 25 euros

El operador de trenes de alta velocidad Ouigo ha anunciado una nueva promoción, denominada Pink Days, con la que pondrá a disposición de los viajeros el 80% de sus billetes entre Madrid, Andalucía y Levante a menos de 25 euros.

Los usuarios pueden adquirir sus billetes a precios fijos de 9, 15, 19 y 25 euros desde mañana, martes hasta el jueves 25 de septiembre, tanto en la página web de OUIGO como en la app. Los viajeros podrán disfrutar de sus billetes rebajados entre el mismo 23 de septiembre y el 30 de noviembre en las líneas entre Madrid y Andalucía (Sevilla, Málaga y Córdoba), y entre Madrid y Levante (Valencia, Murcia, Alicante, Elche, Albacete y Cuenca).

Otras promociones

Federico Pareja, director Comercial y de Marketing de Ouigo, destaca que con estas promociones ”la compañía quiere seguir impulsando la movilidad sostenible y los viajes en tren durante otoño, ofreciendo en muchos de nuestros destinos billetes a menos de 25 euros. Así, reforzamos el compromiso de Ouigo con la democratización de la alta velocidad a través de precios asequibles. Más allá de esta promoción, en Ouio ofrecemos una tarifa habitual desde 9 euros para adultos, además de tarifa fija de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años y gratuita para aquellos entre 0 y 3 años''.