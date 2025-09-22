Murcia denuncia agravio eléctrico: el 17% del cupo para el País Vasco preocupa al consejero Vázquez

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, expresó este lunes su preocupación por la futura planificación de la red de transporte eléctrico tras conocerse que el País Vasco podría obtener alrededor de 4,8 gigavatios de los 27,7 totales previstos por el Gobierno para toda España, lo que equivale a un 17,3% del nuevo cupo.

Las declaraciones del consejero se producen en vísperas de una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Energía y responsables de Red Eléctrica Española. Vázquez aseguró que le sorprendió conocer este dato por la prensa antes de que las comunidades autónomas pudieran defender sus proyectos. “Si se confirma la información, ya sabemos de antemano que un 17% irá destinado al País Vasco, mientras en la Región de Murcia seguimos con necesidades urgentes”, apuntó.

Cabe recordar que la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, presentó hace unos días las líneas maestras de la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que saldrá a información pública próximamente. La propuesta prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta 2030, con el objetivo de cubrir las necesidades de todo el país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC).

El documento plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, multiplicando por 14 los 2 GW de la vigente planificación con horizonte 2026, y da prioridad a los proyectos industriales. En este contexto, el Gobierno vasco habría conseguido asegurarse ese 17% de la ampliación de la capacidad energética, una asignación que Vázquez considera desproporcionada frente a la situación de Murcia.

Zona del Valle de Escombreras, en Cartagena. / J. Caballero

“Desierto energético” en el Noroeste murciano

Entre las prioridades que llevará a la reunión ministerial, Vázquez destacó la urgencia de electrificar el Noroeste, al que definió como un “desierto energético”. Propone conectar los nodos procedentes de Andalucía y de Pinilla (Albacete) con una nueva subestación en la zona, que a su vez enlace con Campos del Río.

También denunció la saturación del Valle de Escombreras y la falta de desarrollo en otras áreas clave como el Valle de Ricote y el norte de la ciudad de Murcia, aspectos que, según explicó, ya se habían reflejado en la planificación industrial regional. “No hay plan industrial si no hay suficiente capacidad eléctrica para que la industria se desarrolle”, advirtió Vázquez, quien recordó que "hay industrias que no se están instalando en la Región de Murcia, porque no tienen dónde conectarse a la red eléctrica".

Reivindicación frente al Estado

Vázquez aseguró que la Región de Murcia acude a la reunión con “el trabajo hecho” y con proyectos concretos sobre la mesa, insistiendo en que el Gobierno central debe responder a las necesidades de inversión energética de la región. “Sin red eléctrica, desde luego, es imposible que haya desarrollo industrial en la Región de Murcia”, concluyó, subrayando la importancia de un reparto más equitativo de los recursos eléctricos para evitar que la comunidad siga quedando rezagada frente a otras regiones.