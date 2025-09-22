Marín recibe con "sumo escepticismo" el anuncio de la reforma de la financiación autonómica esta legislatura

El Gobierno regional recibe con "sumo escepticismo" el anuncio del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de renovar el Sistema de Financiación Autonómica durante la presente legislatura, que termina, como muy tarde, a mediados de 2027. "Será bueno para Cataluña y para el conjunto del país", dijo el mandatario en un acto por la Festa de la Rosa de Gavà (Baix Llobregat).

"Yo quisiera verlo porque esto es como el cuento del lobo, que el lobo nunca termina de venir", dijo el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la inauguración del curso 'Diligencias policiales en delitos contra la seguridad vial' en Las Torres de Cotillas.

"Para Sánchez somos ciudadanos de segunda: recibimos 1.600 millones menos que comunidades uniprovinciales como la nuestra, como Cantabria" Luis Alberto Marín — Consejero de Hacienda

"Ha tenido 7 años para reformar el sistema de financiación y, precisamente ahora, en los últimos estertores de su legislatura, parece que aventura que pueda haber una reforma de un sistema que castiga a la Región de Murcia, situándola como la peor financiada de toda España", lamentó. Cabe recordar que el modelo caducó en 2011, año del Gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, que mantuvo hasta 2018. Desde entonces, los gobiernos han sido socialistas.

Marín lamentó que a la Región de Murcia "ni siquiera se le ha ofrecido la ayuda de un fondo de nivelación" mientras se negocia la reforma del modelo. "Para el gobierno de Sánchez somos ciudadanos de segunda. Recibimos 1.600 millones menos que comunidades autónomas uniprovinciales como la nuestra, como Cantabria, así que cualquier anuncio que haga es recibido por parte del Gobierno regional con sumo escepticismo", indicó el consejero.

"Ley del embudo"

Por otra parte, el titular de Hacienda clamó contra la "ley del embudo" que tiene pensado aplicar el Gobierno de España con respecto al déficit, puesto que, según reconoció la ministra María Jesús Montero este domingo, el Gobierno de España lo va a fijar en un 0,1% para las comunidades autónomas, dejando al Estado un 0,9%.

"Las comunidades del régimen común estamos soportando más de un 30% de todos los gastos. Tenemos las competencias de sanidad, de educación, de política social. Por tanto, realizamos gran parte del gasto social que se realiza en este país. Entendemos que en esa misma proporción debe fijarse el objetivo de déficit", señaló Marín, que cree que desde el Ministerio "se debe equilibrar un poco ese objetivo".

También criticó que Hacienda solamente se lo haya comunicado a Junts. "Aquí hay reglas de juego distintas. Si eres independentista y estás sosteniendo a Sánchez en el poder, tienes un trato de privilegio, y si eres una comunidad fiel y una comunidad responsable y una comunidad que colabora con el Estado español, pues no tienes ese trato y te tienes que enterar por los periódicos", manifestó el consejero.