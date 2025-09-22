Encontrar piso, la asignatura más difícil para los universitarios

Son miles los estudiantes que durante el verano se dedican a buscar una vivienda que reúna los dos principales requisitos: una buena ubicación cercana a los principales centros universitarios y un precio mensual asequible que se adapte a la economía estudiantil. La elevada demanda y la subida de los precios de alquiler han convertido esta tarea en un auténtico quebradero de cabeza.

Las universidades de la ciudad de Murcia cuentan, según los últimos datos, con más de 55.000 estudiantes, siendo unos 34.000 pertenecientes a la Universidad de Murcia (UMU) y 21.000 a la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Un buen porcentaje de ellos residen lejos de la capital murciana, lo que les obliga a buscar un alojamiento donde vivir sus años universitarios. En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) la cifra asciende a los 5.905 matriculados, de los que un 20% proceden de fuera de la Región y necesitan un alojamiento.

Afrontar ese paso supone un importante esfuerzo económico para muchos, ya que al aumento del precio del alquiler, hay que añadir el de los gastos de luz, agua y demás necesidades básicas del día a día, lo que provoca que el trasladarse a otra ciudad para estudiar sea una auténtica odisea que no todos los estudiantes pueden sobrellevar.

La tendencia ascendente del precio del alquiler es tal que en el mes de julio el precio del alquiler tocó su techo en la Región, alcanzando los 14,38 euros por metro cuadrados al mes, un 14% más que en el mismo mes del año pasado.

Alquilar una vivienda de 80 metros en nuestra Comunidad ya cuesta 1.150 euros mensuales. Por otro lado, la oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 3% interanual en el segundo trimestre de 2025 en la Región de Murcia, donde el precio medio se ha situado en 300 euros mensuales, un 3% más que hace un año, según un informe de Idealista.

En Murcia, el precio medio de las habitaciones oscila entre los 200 y los 250 euros dependiendo del barrio. La demanda es tan importante en los últimos años que, cuando un anuncio es publicado, no tardan en llegar las llamadas a las inmobiliarias en cuestión de tan solo unos minutos: «Todos los pisos en alquiler destinados a universitarios tienen una lista de espera para visitarlo muy notable. Solemos recibir bastantes llamadas en el mismo día de su publicación; tal es la necesidad de encontrar un piso que rara vez suele ser enseñado más de dos o tres veces», apuntan desde una inmobiliaria de Murcia.

Alquiler en Murcia El buscador online de alojamientos Erasmusplay detalla el precio medio de los alquileres en pisos destinados a estudiantes según los distintos barrios. La Fama, Santa Eulalia y San Nicolás son tres de los barrios más atractivos por su céntrica ubicación y su cercanía al Campus de la Merced. En estas zonas los pisos promedian un precio de 750 euros mensuales. En Santa María de Gracia, un barrio que cuenta con una significativa presencia de estudiantes universitarios, el precio mensual de una habitación es de 250 euros al mes. Por otro lado, El Carmen es una de las alternativas más asequibles, con un precio mensual de 200 euros por cada habitación. El barrio de Vistalegre, uno de los más céntricos y cercano al edificio Rector Sabater y a la Plaza Circular, es uno de los más característicos por la presencia de estudiantes. Otros barrios como La Flota, San Antón o el Ranero cuentan con menor tirón. Como opciones más alejadas del centro de Murcia, las pedanías están erigiéndose como otras de las posibilidades para los estudiantes., ofreciendo espacios más amplios y un entorno más residencial, aunque requieren desplazamientos más largos.

Gran demanda en Cartagena

En Cartagena, la situación se agrava aún más debido a la escasa oferta de viviendas y la gran demanda existente por parte de los estudiantes no residentes en la ciudad. Con una residencia para jóvenes que año tras año llena todas sus habitaciones, las viviendas en alquiler apenas cubren las necesidades existentes: «La demanda es brutal. Además, en los últimos dos años los precios han subido mucho, por menos de 250-275 euros no encuentras una habitación en Cartagena» , comenta el responsable de una inmobiliaria.

Por otro lado, el estado de las viviendas también es algo preocupante. Debido a la falta de oferta, los estudiantes se ven obligados a resignarse y aceptar vivir en pisos cuyas condiciones dejan mucho que desear: «No se reforman los pisos ni se piensa en mejorar las condiciones en las que viven los estudiantes. Cuando el propietario piensa en adecuar una vivienda para los estudiantes, con poner una cama, echar una mano de pintura y poner un pupitre, le vale. Hacen falta más pisos y que sean de calidad», afirman desde la inmobiliaria.

Las residencias se quedan pequeñas

Otra alternativa para los estudiantes es la de las residencias universitarias. Lugares de alojamiento para jóvenes en el que pasar el curso en convivencia con otros estudiantes y poder vivir la experiencia universitaria de una forma diferente más allá de las aulas.

Las principales residencias que actualmente se encuentran activas en el centro de la capital murciana, como el Colegio Mayor Azarbe o la residencia de las Hermanas Oblatas, llenan sus habitaciones año tras año. Según datos del Ayuntamiento de Murcia, el Colegio Mayor Azarbe, ubicado en el barrio de Santa Eulalia, cuenta con 117 plazas en régimen de alojamiento y manutención de cara al curso 2025-26, y sus precios anuales oscilan entre los 3.913 y los 4.174 euros. Este último curso fueron ocupadas todas las habitaciones.

En cuanto a las residencias de las Hermanas Oblatas, cuya localización se encuentra enfrente del Campus de la Merced, su precio ronda los 580 euros mensuales y tiene una capacidad para 82 residentes. La residencia San Pablo Apóstol, ubicada en la calle Princesa, alberga a 50 estudiantes a pensión completa.

La única residencia activa en Cartagena, Micampus, cuelga, año tras año, el cartel de completo

Una de las más importantes de la ciudad es la Residencia del Campus Universitario de Espinardo, ubicado a tan solo unos metros de todas las facultades. Cuenta con 367 plazas, de las que 341 son habitaciones individuales, mientras que las 26 restantes son dobles.

Un año más, este tipo de alojamientos vuelven a quedarse pequeños, incluso los que comienzan ahora: «Ahora mismo estamos al 70% de ocupación, pero nuestra previsión es que se acabe llenando», afirma el director de la Residencia Universitaria JC1, ubicado en Senda de Granada, y que en septiembre abrirá sus puertas por primera vez. Actualmente ya roza la ocupación completa. Por otro lado, la Residencia María Inmaculada, exclusiva para mujeres, ofrece 86 plazas, con 78 habitaciones individuales y cuatro habitaciones dobles. El precio de pensión completa para este curso es de 436 euros.

Cartagena cuenta con la residencia Micampus, situada a 120 metros de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Cuenta con diferentes tipos de habitaciones: individuales, dobles y triples. Debido a ser la única residencia activa de la ciudad portuaria, año tras año alcanza el 100% de ocupación en sus habitaciones.

La gran mayoría de los jóvenes que apuestan por residir en estos alojamientos lo hacen por la posibilidad de acceder a servicios de limpieza, lavandería o cocina. Son ventajas que permiten a los estudiantes disfrutar de una estancia completa y sin preocupaciones: «El servicio de comedor y limpieza nos ahorra mucho tiempo que podemos dedicar a estudiar», afirma José Luis, que durante cuatro cursos ha residido en el Colegio Mayor Azarbe. Las actividades de convivencia que habitualmente se suelen promover en las residencias es otro de los alicientes: «Siempre se suelen hacer actos y actividades para que los nuevos, y los no tan nuevos, se sumen al buen rollo que siempre solemos tener aquí».