"Hace cuatro años pagaba 200 euros de alquiler y ahora no encuentro por menos de 300"

Los alumnos más veteranos son los que más notan la evolución del precio del alquiler. Aquellos que se encuentran acabando su carrera o máster conocen más que de sobra los precios del mercado y son los primeros sabedores de la tendencia al encarecimiento: «En 2021, cuando llegué a Murcia para estudiar la carrera, pagaba 200 euros mensuales en un piso de 3 habitaciones. Actualmente pago 300 euros en uno de 4 habitaciones porque no se encuentran más baratos», dice Álvaro, estudiante de Fisioterapia en la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Al alquiler mensual, en la gran mayoría de casos, también hay que añadir el resto de gastos de la vivienda: «Por lo general, siempre he pagado tanto las facturas de la luz como las del agua. Igual son unos 30 euros más cada mes. Y luego está el tema de la fianza, que incluso algunas veces se nos pide dos mensualidades», comenta.

Con meses de antelación

El precio no es el único desafío al que se enfrentan los estudiantes. La búsqueda para encontrar el mejor piso posible comienza unos cuantos meses antes del comienzo del curso escolar, ya que debido a la alta demanda, la gran mayoría de viviendas quedan firmadas con bastante antelación: «Comencé a buscar un piso en el mes de mayo. Si lo dejas para los meses de julio o agosto, se complica mucho. Quedan las peores opciones», afirma José, que tras cuatro años viviendo alquilado en Murcia para estudiar una carrera en la Universidad de Murcia, ahora se dispone a comenzar un máster. En su caso, prioriza un piso «con buenas comunicaciones» y cercano al tranvía: «Intento vivir en las zonas más cercanas a él para tener que gastar el menor tiempo posible en llegar al campus, pero sin renunciar al ambiente universitario del centro», bromea.

Actualmente, las opciones para buscar una vivienda son diversas. Lejos ya queda el observar los típicos carteles de ‘Se alquila’ que cuelgan de los balcones o el acudir presencialmente a las inmobiliarias. Portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa son la opción más cómoda y rápida para conocer el mercado, y se han convertido en la principal vía para los estudiantes: «Yo me manejo por las páginas web de portales inmobiliarios. Te facilitan bastante ver las opciones disponibles y el contacto con el dueño. Me parece mucho más cómodas que las inmobiliarias. Yo suelo utilizar Idealista y Milanuncios», cuenta Alberto, que encara la recta final de su grado. Otra de las opciones populares en los últimos años es la de las redes sociales. Son muchos los usuarios que utilizan plataformas como X, Instagram o TikTok para anunciar la disponibilidad de habitaciones y conocer el perfil de sus posibles compañeros de piso.