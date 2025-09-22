El Conservatorio de Música inicia el curso con la vista puesta en ampliar su oferta y evitar la fuga de talento

El Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel ha iniciado el curso académico 2025-2026 con el objetivo de poder ampliar su oferta educativa para de esta forma evitar la fuga de talento murciano. Con cerca de 400 alumnos y más de una veintena de especialidades instrumentales, el centro afronta el inicio académico con un ambicioso programa artístico y social, pero también con retos para los cuales necesita la implicación de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia.

Entre los proyectos pendientes, sus responsables destacan la aprobación de un Reglamento Orgánico y de Funcionamiento adaptado a las enseñanzas artísticas superiores; así como la búsqueda de una alternativa al sistema informático Plumier, diseñado para Primaria y Secundaria, pero que no responde a las necesidades del centro; la mejora en los procesos de selección de profesorado, que cada año generan retrasos y vacantes sin cubrir en especialidades clave; la agilización de trámites para la puesta en marcha del servicio de biblioteca y la catalogación de sus fondos; y la dotación de los recursos necesarios para habilitar nuevos espacios que permitan ampliar la oferta educativa y evitar la fuga de talento.

Para la apertura del curso, el Conservatorio Superior de Música de Murcia contó con una sesión de bienvenida a los nuevos alumnos presidida por su director, Miguel Torres Peñarrocha, quien afronta su séptimo curso consecutivo al frente de esta institución centenaria. En esta ocasión, el centro volverá a ofrecer una amplia oferta formativa compuesta por cinco especialidades de grado superior (Interpretación, Composición, Dirección -coro y orquesta-, Musicología y Pedagogía) y hasta 26 modalidades instrumentales.

Los responsables del Conservatorio destacan que el curso se presenta repleto de proyectos académicos, artísticos y sociales. Entre los principales destacan la colaboración con Rotary en la XV edición del Concierto Solidario, el vínculo con el Museo Ramón Gaya y la participación en el Festival Música en el Valle de Blanca. Asimismo, se dará continuidad al programa de Aulas Hospitalarias y se pondrá en marcha la segunda edición de El Tardeo del Massotti, tras el éxito cosechado el pasado año acercando la música a la ciudadanía en un formato innovador.

Proyectos en Italia

La proyección internacional será otro de los ejes, con la participación en Pescara (Italia) en la puesta en escena de la ópera Un Bagno Freddo de Camillo de Nardis, así como en Catania, donde se desarrollará un programa divulgativo dedicado al repertorio camerístico italiano.

Aunque estos primeros días del inicio de curso se han visto marcados por la falta de profesorado y otras carencias de personal, la dirección quiere hacer un especial esfuerzo para dar respuesta a este grave problema y garantizar al alumnado las mejores condiciones de estudio, según indican.