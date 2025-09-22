La Comunidad destina un 48% más de fondos a la protección del ganado

La sanidad animal se ha convertido en un factor clave para el futuro del sector ganadero murciano, no solo por su relación directa con la seguridad alimentaria y la confianza de los consumidores, sino también por el impacto que tiene en la competitividad de las explotaciones. En un contexto de creciente exigencia en materia de calidad y bienestar animal, las subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADS) se perfilan como una herramienta decisiva para reforzar la prevención de enfermedades y garantizar la estabilidad del tejido productivo en la Región de Murcia.

El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado que destinará un millón de euros en 2025 a la convocatoria de subvenciones para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, lo que supone un incremento respecto a los ejercicios anteriores. Según fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, esta cifra contrasta con los 800.000 euros aportados en 2024 y los 674.176 euros de 2023, lo que confirma una tendencia al alza en la inversión pública destinada a la sanidad animal.

Del total, 700.000 euros van para rumiantes y 300.000 a monogástricos, avícolas y piscícolas

La dotación económica para 2025 supone un incremento de 200.000 euros respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un 25 % más que en 2024. En comparación con 2023, el aumento asciende a más de 325.000 euros, equivalente a un 48 % adicional.

La orden, publicada el pasado viernes 19 de septiembre, establece que las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. El objetivo es respaldar los programas sanitarios orientados a la prevención, control, lucha y erradicación de determinadas enfermedades que afectan a la cabaña ganadera. Las bases reguladoras se recogen en la normativa aprobada el pasado 10 de junio.

La orden de convocatoria dispone que el presupuesto se distribuirá en dos bloques: 700.000 euros para las ADS de especies rumiantes, lo que representa el 70 por ciento del total de los fondos, y 300.000 euros para las agrupaciones de especies monogástricas, avícolas y piscícolas, equivalente al 30 por ciento restante. Cada agrupación podrá percibir como máximo el cien por cien del importe del presupuesto que presente, siempre dentro de los límites de la convocatoria. Asimismo, según se indica en la convocatoria, la concesión de estas ayudas será incompatible con otras que persigan la misma finalidad, ya procedan de administraciones públicas u organismos privados, nacionales o internacionales. El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el BORM.

La sanidad animal es clave para favorecer la exportación internacional

Fuentes del Ejecutivo regional subrayaron que la sanidad animal constituye uno de los ejes prioritarios de la política agraria, no solo para garantizar la calidad de los productos, sino también para «transmitir seguridad y confianza a los consumidores». En este sentido, insistieron en que el apoyo a los ganaderos busca facilitar el mantenimiento de sus explotaciones, el bienestar de los animales y la mejora de los procesos productivos.

Desde la Consejería se recalcó que las ADS desempeñan un papel esencial en el sector, ya que actúan en estrecha colaboración con los servicios veterinarios oficiales. Su trabajo es considerado estratégico para elevar y mantener el estatus sanitario del ganado murciano, mediante la aplicación rigurosa de los programas de vigilancia y control de enfermedades.

El refuerzo presupuestario pretende reconocer esa labor y, al mismo tiempo, intensificar la cooperación con estas agrupaciones. De acuerdo con la administración autonómica, la prevención y la rápida respuesta ante brotes son claves para garantizar la competitividad del sector ganadero y su sostenibilidad a largo plazo.

Además, fuentes de la Consejería de Agricultura recuerdan que la Región de Murcia se caracteriza por un sector ganadero dinámico, que contribuye de manera significativa tanto al empleo rural como a la economía regional. Por ello, sostienen que la inversión en sanidad animal debe entenderse también como «una apuesta por la modernización, la calidad y la proyección internacional de los productos murcianos».

En la actualidad, la Región de Murcia cuenta con 44 Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera registradas, distribuidas así: 7 de bovino, 21 de pequeños rumiantes, 9 de porcino, 3 de equino, 1 cunícola, 2 avícolas y 1 cinegética. Esta estructura, unida a una red productiva potente y moderna, ha permitido consolidar una ganadería competitiva y rentable. La sanidad animal se mantiene como prioridad estratégica, al sostener un estatus sanitario puntero a nivel nacional e internacional, que favorece tanto la exportación a terceros países como el intercambio intracomunitario de animales vivos y productos de origen animal.

Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo regional refuerza su apuesta por un sector ganadero que considera estratégico para la economía murciana, garantizando al mismo tiempo la protección de la cabaña y la proyección internacional de los productos de origen animal de la Región.