La CHS aprueba un desembalse de 268 hm³ para el próximo año hidrológico

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha decidido autorizar un desembalse de 268 hectómetros cúbicos (hm³) para el próximo año hidrológico, con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y garantizar que al final del periodo los embalses mantengan unas existencias mínimas de 60 hm³. La medida, aseguran desde el organismo de cuenca, busca un equilibrio entre el consumo agrícola y la sostenibilidad de los recursos hídricos, sin afectar al abastecimiento urbano, que contará con plena garantía durante todo el año.

El año hidrológico 2024/2025, que finaliza el 30 de septiembre, ha registrado precipitaciones significativamente superiores a la media. La precipitación media ha sido de 355 litros por metro cuadrado, lo que representa 191 l/m² más que el año anterior, 57 l/m² por encima del promedio de los últimos cinco años y 45 l/m² superior a la media de la última década. Las lluvias se concentraron especialmente en la cabecera del río Segura, los afluentes por su margen derecha, la cabecera del río Guadalentín y la zona litoral.

Los consumos acumulados hasta el 11 de septiembre ascendieron a 285 hm³, 63 hm³ menos que en el mismo periodo del año anterior, pero 42 hm³ por encima del objetivo fijado por la Comisión de Desembalse en marzo de 2025. Las existencias de recursos propios alcanzaron los 77 hm³, 32 hm³ más que en 2024, gracias, señalan fuentes de la CHS, tanto a las restricciones vigentes como a un año especialmente húmedo, que sitúa el periodo como el quinto más lluvioso de la última década.

Índices de escasez y situación de la cuenca

Pese a la mejora de los embalses, los índices de escasez reflejan que el subsistema cuenca se encuentra en situación de prealerta, con un valor de 0,348, cercano al escenario de alerta. En contraste, el subsistema trasvase mantiene la normalidad, con un índice de 1. El índice global de la cuenca se sitúa en 0,674, también en situación de normalidad, lo que permite planificar el desembalse de manera segura para el año 2025-2026.

Para el trimestre octubre-diciembre de 2025 se mantendrán las restricciones de consumo aprobadas en ejercicios anteriores:

Una reducción del 33,5% de los derechos concesionales para los regadíos no tradicionales anteriores a 1933.

Una reducción del 22,5% para los regadíos tradicionales del mismo periodo.

Estas medidas son revisables al final del trimestre o antes si la evolución hidrológica difiere de las previsiones, garantizando flexibilidad ante posibles variaciones en la disponibilidad de agua.

En comparación con años anteriores, la decisión de la CHS parece reflejar una gestión prudente de los recursos hídricos. Aunque el año 2024/2025 ha sido más húmedo que la media de la última década, la prealerta en el subsistema cuenca evidencia que la situación sigue siendo delicada, especialmente para los usuarios agrícolas. La aprobación del desembalse y el mantenimiento de restricciones equilibran, según la CHS, la disponibilidad de agua con la necesidad de conservar recursos a largo plazo, asegurando tanto el abastecimiento urbano como la sostenibilidad de la cuenca.