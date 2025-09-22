Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, los "centinelas" del sector

José Miguel Marín, presidente de COAG en la Región de Murcia y de la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) de Caravaca, subraya la importancia histórica y estratégica de estas asociaciones en la protección de la sanidad animal, ya que han permitido a Murcia afrontar con éxito enfermedades históricas y emergentes, garantizando la salud de los animales y la seguridad alimentaria

Explica Marín que las ADS son muy antiguas y que la de Caravaca, por ejemplo, existe desde hace 30 años. Aunque algunas han desaparecido debido a la reducción de los censos ganaderos. Según Marín, han sido esenciales para que Murcia mantenga uno de los mejores estatus sanitarios de España. Destaca que «son figuras elementales que la administración ha apoyado durante más de 35 años», lo que ha permitido a la región alcanzar un nivel sanitario considerado envidiable a nivel nacional.

La Región tiene uno de los mejores estatus sanitarios de España gracias a esta red de ADS

El presidente de la ADS de Caravaca explica que las agrupaciones se organizan principalmente por municipio, especialmente en bovino y caprino, mientras que algunas tienen un ámbito regional, como ocurre con porcino o aves. La mayoría de los ganaderos profesionales, más del 90%, están asociados. Su funcionamiento se basa en la presentación anual de programas de profilaxis y control sanitario a la administración, detallando acciones, recursos y medios disponibles. Marín asegura que este sistema está regulado desde hace más de 15 años. Los fondos públicos que reciben se destinan a personal veterinario y administrativo y a material sanitario, aunque el ganadero también hace un gran esfuerzo económico.

Marín subraya la importancia de las ADS como «centinelas» del sector ante cualquier amenaza sanitaria. La reciente crisis de lengua azul ejemplifica su papel: desde la detección del primer animal con síntomas, alertaron a la administración, enviaron muestras al laboratorio de referencia y aplicaron medidas de contención como insecticidas y repelentes, lo que evitó la propagación masiva. Según Marín, esta capacidad de respuesta rápida convierte a las ADS en un servicio de urgencia para la sanidad animal.

La labor histórica de las ADS ha sido decisiva en la erradicación de enfermedades que afectaban tanto a animales como a humanos. Marín recuerda que la región fue pionera en lograr estar libre de brucelosis, un proceso que costó 25 años y que solo fue posible gracias a la coordinación de estas agrupaciones. También contribuyeron a la erradicación de la tuberculosis bovina y caprina. Aunque algunos sectores, como porcino y avícola, cuentan con estructuras veterinarias propias, Marín insiste en que las ADS «han cumplido y continúan cumpliendo un papel extraordinario en la protección del estatus sanitario de Murcia».