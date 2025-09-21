"Cada vez vemos casos más graves, hemos tenido un verano de locos"

‘Dos mujeres la emprenden a golpes y mordiscos contra cuatro profesionales del SUAP de Cieza’, ‘Golpea en la cara al médico que intentó calmarla cuando perdió los nervios en Urgencias del Hospital de Molina’ o ‘Disparan contra una ambulancia de un SUAP de Cartagena’ son sólo algunos ejemplos de las agresiones contra sanitarios vividas en los últimos meses en la Región de Murcia, sólo tres ejemplos de los cientos de casos que pasarán a engrosar las estadísticas de 2025.

La portavoz del Observatorio Contra la Violencia a Sanitarios de la Región de Murcia, organismo puesto en marcha por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico CESM Murcia, Soledad Guillén, lo tiene claro: «Cada vez vemos más casos y más graves. Este verano ha sido de locos, el teléfono no dejaba de sonar con nuevas agresiones».

En este caso, sostiene que la situación se complica en los meses de verano, cuando hay más demoras y saturación de los servicios sanitarios por la falta de profesionales y el doblaje de consultas en Primaria.

Guillén no quiere generalizar y dice que la mayoría de los pacientes son respetuosos, «pero hay ciertos sectores de la población que son agresivos y todos los días hay casos». Precisamente, hablando con La Opinión comenta que «hoy hemos conocido otro en Yecla, donde han agredido a varios miembros del servicio quirúrgico del Hospital Virgen del Castillo».

Dos años de la propuesta

Sobre el paso dado por la Consejería de Salud para incluir las sanciones administrativas en la nueva Ley de Salud de la Región de Murcia, la portavoz del Observatorio Contra las Agresiones explica que ellos mantuvieron una reunión hace dos años con el Gobierno regional para hacerle esta propuesta, un encuentro en el que incluso se les presentó un borrador del Colegio de Médicos y Sindicato Médico c0n las sanciones administrativas. «Pensábamos que iba a estar lista para 2024, pero parece que se ha retrasado», dice resignada.

Ante la lentitud de la Administración, los jurídicos de Colegio de Médicos y Sindicato CESM están estudiando si existen otras vías directas para que estas sanciones sean efectivas lo antes posible.

Soledad Guillén insiste en que «hay otros mecanismos más ágiles y que se podrían activar mientras que se tramita la nueva ley, como es la aprobación de las sanciones administrativas mediante un decreto ley, que es más inmediato, y que posteriormente se integrarían en la Ley de Salud, que se puede demorar otros dos años».

Confía en que estas medidas tengan efecto, como así ha pasado en Cantabria, primera comunidad autónoma en aplicar las sanciones administrativas a los agresores a sanitarios «con muy buenos resultados», ya que estas multas suponen una medida disuasoria para los agresores, quienes saben que pueden enfrentarse a una importante sanción.

La portavoz del Observatorio también insiste en pedir a la Consejería en que denuncie de oficio para que los casos no queden en el olvido cuando los afectados no dan el paso por miedo a represalias.