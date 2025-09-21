Un nuevo biomaterial capaz de regenerar los tejidos dañados que ayudará a ‘salvar’ dientes

Durante décadas, la odontología ha abordado las lesiones dentales con un enfoque esencialmente mecánico: retirar el tejido dañado y rellenar el hueco con materiales inertes. Esa práctica, aunque eficaz, suele ser irreversible: un diente tratado con endodoncia pierde vitalidad, lo que lo hace más frágil a largo plazo.

Frente a ese paradigma, el estudio liderado por el catedrático de Estomatología de la Universidad de Murcia (UMU), Francisco Javier Rodríguez-Lozano, apunta a un horizonte distinto. Junto con su equipo, formado por Alejandro Mora, David García-Bernal y Sergio López-García (UMU), en colaboración con Adrián Lozano y James Ghilotti (Universitat de València), ha explorado cómo responde el organismo ante Biodentine XP, un silicato tricálcico de última generación.

El material no se limita a sellar la cavidad, ya que estimula la supervivencia, adhesión y diferenciación de las células madre de la pulpa dental humana (hDPSCs), las mismas que tienen la capacidad de transformarse en odontoblastos, las células que producen dentina.

«Es un avance que podría cambiar el enfoque tradicional del tratamiento de endodoncias», explica Rodríguez-Lozano. «Su alta biocompatibilidad y su notable actividad bioactiva lo posicionan como un candidato ideal para su uso en terapia».

La investigación consistió en cultivar células madre procedentes de la pulpa dental y exponerlas al contacto con este biomaterial. El objetivo era evaluar tres aspectos clave: comprobar su biocompatibilidad, es decir, que las células sobrevivan y no se vean dañadas; verificar su capacidad regenerativa, en la medida en que induce la diferenciación en células formadoras de tejido duro; y analizar su bioactividad mineralizante, evaluando si fomenta la formación de depósitos de calcio, esenciales en la reparación dentinaria.

Uno de los investigadores manipula una muestra. / L. O.

Los resultados superaron las expectativas. Biodentine XP liberó más calcio que otros materiales consolidados como MTA o TheraCal PT, lo que favoreció un entorno más propicio para la regeneración. Además, la expresión de genes como ALP y DSPP, marcadores clave en la formación de dentina, se activó con mayor intensidad en comparación con los materiales tradicionales, según explica Rodríguez-Lozano.

Para Alejandro Mora, coautor principal y doctorando de la UMU, la conclusión es clara: «La evidencia sugiere que este biomaterial no solo es seguro, sino que promueve activamente la reparación del tejido pulpar y la formación de dentina».

Este avance se enmarca en un cambio de paradigma que va mucho más allá del caso puntual de un material y que pone de relieve que la odontología está transitando hacia lo regenerativo. No se trata únicamente de tapar un hueco o sustituir un tejido, sino de aprovechar la capacidad intrínseca del cuerpo para curarse, siempre que se le proporcionen las condiciones adecuadas.

Este enfoque cobra especial importancia en situaciones como caries profundas, traumatismos dentales o exposiciones pulpares en pacientes jóvenes. En esos casos, conservar la vitalidad del diente puede marcar la diferencia entre mantener una pieza funcional durante décadas o terminar perdiéndola.

«El perfil biológico de Biodentine XP sugiere que podría mejorar la predictibilidad de terapias de conservación pulpar, reduciendo el número de dientes que terminan desvitalizados», explica a La Opinión Rodríguez-Lozano.

El material también podría tener aplicación en la regeneración dental de los mayores

Aunque los primeros beneficiados podrían ser los pacientes jóvenes, la investigación abre preguntas sobre su aplicación en otros contextos. En odontología geriátrica, por ejemplo, «la pulpa dental suele estar más fibrosada y con menor capacidad regenerativa». Aun así, el equipo no descarta su utilidad en este escenario.

«En los mayores, la respuesta es más limitada, pero un material que no aumenta las especies reactivas de oxígeno y es citocompatible podría mejorar el pronóstico cuando aún hay pulpa vital», afirma el catedrático de la UMU. La clave, insiste, está en seguir acumulando evidencia específica en diferentes grupos de edad.

El estudio ha sido posible gracias a financiación nacional y europea, con proyectos como RICORS y el Plan de Recuperación NextGenerationEU. Estos fondos buscan impulsar la investigación en medicina regenerativa y acelerar la transferencia de resultados hacia la práctica clínica.

A pesar de que Biodentine XP ya está comercializado y podría usarse en humanos, Rodríguez-Lozano advierte que «se necesitan años para evaluar la durabilidad de los tratamientos y sus propiedades mecánicas y fisicoquímicas».

El siguiente paso de los investigadores serán los ensayos in vivo, que permitirán validar los resultados de su estudio.

Aplicaciones potenciales

Más allá de las endodoncias, las propiedades de Biodentine XP lo posicionan como un candidato versátil en diferentes procedimientos odontológicos. Podría aplicarse en recubrimientos directos e indirectos, en pulpotomías (un tratamiento dental que se realiza principalmente en dientes de leche para eliminar el tejido interno infectado o inflamado de la corona del diente, mientras se conserva la pulpa sana en la raíz para aliviar el dolor) en pacientes jóvenes, en el manejo de perforaciones y como material bioactivo en retroobturaciones.

El equipo de la UMU no limita sus esfuerzos a los biocerámicos. En paralelo, trabajan en líneas innovadoras basadas en vesículas extracelulares derivadas de células madre mesenquimales cargadas con análogos de vitamina D. Esta estrategia busca potenciar la regeneración pulpar y la formación de dentina mediante la liberación controlada de biofactores.

El proyecto, que forma parte de la tesis doctoral de Alejandro Mora, ha requerido la cooperación de especialistas de distintas instituciones. «Resulta muy complicado no contar con gente especializada», reconoce Rodríguez-Lozano. De ahí la importancia de la participación de investigadores como el Dr. Sergio López (IMIB), Adrián Lozano (UV), James Ghilotti (UV) y el profesor David García-Bernal (UMU).

Un complemento

Este estudio hace plantearse la pregunta: ¿Puede la odontología regenerativa sustituir a la restauradora en el futuro? Rodríguez-Lozano matiza que más que sustituirla la complementará. «En pulpas vitales y lesiones concretas, los biocerámicos pueden desplazar tratamientos más invasivos, pero en necrosis o pérdida estructural extensa, la endodoncia convencional seguirá siendo necesaria».

En otras palabras, no se trata de un reemplazo inmediato, sino de una evolución que permitirá conservar dientes que hoy acabarían desvitalizados. n