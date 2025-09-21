La nueva Ley de Salud incluirá sanciones a los agresores de sanitarios

Las agresiones a sanitarios se han convertido en un verdadero problema en centros de salud, hospitales y servicios de Urgencias. El reconocimiento en 2015 del personal sanitario como autoridad no ha logrado frenar los episodios violentos, lo que está llevando a los gobiernos regionales a dar un nuevo paso con el que disuadir a los pacientes y familiares que acuden en actitud hostil a ser atendidos. Esta medida se materializará en sanciones económicas directas a los agresores.

La Consejería de Salud de la Región de Murcia ya está trabajando para incluir en la nueva Ley de Salud autonómica las sanciones administrativas ante agresiones, ya que hasta ahora las únicas que se aplican son las que llegan por vía judicial. Según explican desde el equipo del consejero Juan José Pedreño, «las sanciones administrativas tienen que establecerse por ley, de ahí que la nueva Ley de Salud las contemple».

En estos momentos, Salud está trabajando en el nuevo texto que deberá iniciar el largo proceso burocrático hasta llegar a la aprobación definitiva, de ahí que no quieran dar una fecha sobre cuándo será una realidad.

Multas de hasta 60.000 euros

Una de las autonomías que también ha iniciado este camino recientemente es la Comunidad Valenciana, que en el borrador de modificación de su Ley de Salud ya ha incluido las sanciones administrativas, con multas de hasta 60.000 euros en los casos más graves. En la comunidad vecina se establecerán tres umbrales: infracciones leves, de 500 a 5.000 euros; infracciones graves, de entre 5.001 y 15.000 euros; y las muy graves se moverán en un rango sancionador desde 15.001 y hasta 60.000 euros.

Al igual que Valencia, también han seguido esta senda otras autonomías como Galicia, donde la sanción máxima se queda en 15.000 euros; y, en Castilla-La Mancha, donde el umbral es mucho mayor y puede llegar a los 600.000 euros, según marca su ley autonómica.

La Consejería murciana no adelanta cuáles son los umbrales en los que se están moviendo y que se aplicarán en la Región, limitándose a indicar que «se está trabajando en la nueva Ley de Salud y en su contenido, como las sanciones que contemplará por agresiones».

Recuerdan que el Observatorio de Agresiones del Personal Sanitario del servicio de Prevención del SMS registra y analiza agresiones, ya sean verbales o físicas, al tiempo que «pone medidas acordes según la situación y un amparo integral al trabajador agredido». Esta asistencia a los profesionales del Servicio Murciano de Salud va, según dicen, desde el asesoramiento, la protección y la defensa jurídica, hasta el tratamiento psicológico y efectos colaterales al afectado, así como la toma de medidas respecto al agresor.

661 agresiones en 2024

Las agresiones a profesionales sanitarios han ido en escalada en los últimos años. Muchos usuarios han olvidado demasiado rápido los aplausos desde los balcones en los meses más duros de la pandemia de covid para pasar a las amenazas y agresiones contra quienes arriesgaron sus vidas no hace tanto tiempo.

El último balance de la Región de Murcia muestra que en 2024 se contabilizaron 661 agresiones en la Comunidad, en las que se vieron afectados 778 profesionales sanitarios. Estas cifras suponen un incremento de los actos violentos de un 27% en un único año, aumento que se acumula a los de ejercicios anteriores.

En las agresiones existe una violencia explícita hacia las mujeres, ya que el 73,9% de los episodios violentos las tienen a ellas como objetivo, frente al 26,09% en los que las víctimas son hombres. Sin embargo, al analizar el perfil de los agresores se ve que la esa tendencia se invierte y el 52,67% de los agresores son hombres y el 47,33% restante mujeres.

Satse pide más seguridad Los enfermeros, uno de los colectivos más afectados por la violencia hacia sanitarios, también denuncian «la preocupante escalada de agresiones que se están produciendo en la Región de Murcia», tal y como señala el sindicato Satse, que recuerda los cinco casos registrados en una misma semana en el centro de salud de Alguazas. Entre los factores que agravan el problema, Satse menciona la saturación del sistema sanitario; la falta de medidas de protección y la normalización de la violencia. El Sindicato de Enfermería reclama más personal y seguridad, penas más duras y campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos.

Médicos, objetivo en Primaria

La categoría profesional más agredida en Atención Especializada es el enfermero (32,47%), seguido de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (29,58%) y los médicos (28,61%). En Atención Primaria, es el médico el objetivo de la mayor parte de las agresiones (65,95%), seguido de los enfermeros (16,49%) y del personal de Administración (10,28%).

Entre las causas más habituales de estos episodios se encuentran el estado o condición del propio usuario (41,80%) y el desacuerdo con el trato recibido (15,16%), en Atención Especializada; mientras que en Atención Primaria son la demanda de prueba complementaria o medicación (17,50%), la demanda de atención inmediata (17,26%), pasando a un tercer lugar el estado o condición del propio usuario (14,39%).

En los últimos meses se han dado en la Región de Murcia las primeras condenas de prisión a agresores de sanitarios, entre ellas la pena de 14 meses de cárcel a una paciente que agredió a dos médicos en Urgencias del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Esta usuaria dio un puñetazo en la cara a una doctora y agredió a un compañero MIR que acudió a ayudarla, episodios que Salud intentará reducir con la nueva Ley.