Fuertes tormentas amenazan el oeste de la Región este domingo

El verano está dando sus últimos pasos en la Región de Murcia y, con su marcha, deja la puerta abierta a temperaturas más bajas y episodios de precipitaciones más frecuentes. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un boletín por fenómenos adversos de nivel amarillo por lluvia y tormentas en la Comunidad.

De acuerdo con la Aemet, la alerta por lluvias de este domingo, 21 de septiembre, prevé una precipitación acumulada en una hora de 15 mm, que afectará al Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, de las 14.00 a las 21.00 horas.

Las mismas zonas también poseen un aviso por tormentas fuertes que estará activo durante la misma franja de tiempo. Las tormentas, según la Agencia, pueden ir acompañadas de granizo.

Intensidad superior

La Aemet aclara en su alerta qde nivel amarillo que en el carácter de estos fenómenos (lluvias o tormentas) existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.