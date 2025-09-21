Transportes
Fomento exige al Gobierno central reforzar la Alta Velocidad tras el estreno de Ouigo en Murcia
El consejero Jorge García Montoro y la directora general de la compañía francesa en España mantienen un encuentro en el que hacen balance del primer año de servicio
La Consejería de Fomento e Infraestructuras destacó la acogida de los servicios ferroviarios de Ouigo que conectan Murcia con Madrid, tras el primer año desde su puesta en funcionamiento en la Región, al tiempo que valora la necesidad de ampliar los servicios de Alta Velocidad para atender la creciente demanda por parte de los ciudadanos.
Así lo puso de manifiesto el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, tras la reunión mantenida esta semana en Madrid con la directora general de Ouigo en España, Hélène Valenzuela, en la sede de la compañía francesa. Durante el encuentro, ambas partes hicieron una valoración muy positiva de la evolución del servicio, que "ha superado los 350.000 usuarios y ha registrado una gran acogida por parte de los viajeros".
“Durante el encuentro hemos compartido la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones y operadores para garantizar una atención adecuada a los usuarios en caso de incidencias o fallos en el servicio”, declaró el consejero.
El responsable regional subrayó la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y Ouigo en la consolidación de esta ruta, que está generando un importante impulso económico y turístico para la Región de Murcia.
El corredor ferroviario de alta velocidad Madrid–Alicante, que incluye paradas en Cuenca, Albacete, Villena, Elche, Orihuela y Murcia, es uno de los que más crece en número de viajeros, según los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por ello, añadió García Montoro, “resulta imprescindible que el Gobierno central dé una respuesta adecuada a la creciente demanda de los ciudadanos”.
