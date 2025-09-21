Una carrera de fondo para vencer al cáncer

Elena Huete celebra cada año su cumpleaños dos veces: el 20 de noviembre y el 20 de abril. La primera es la fecha de su nacimiento, la segunda, la del día en el que se curó del linfoma no Hodgkin del que fue diagnosticada cuando sólo tenía 16 años.

Esta joven murciana de 22 años ya lleva cinco en remisión gracias al tratamiento que recibió en la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital La Paz de Madrid y cada una de las revisiones que supera en el centro hospitalario sin contratiempos son un plus de vida. Pese a los altibajos por los que ha pasado en estos años, Elena desprende una energía arrolladora, aunque reconoce que el diagnóstico les pilló desprevenidos a todos. A ella, a sus padres, Emilio y Francisca, y a sus hermanos mayores, Cristina y Emilio .

En ese momento estaba en segundo curso de Bachillerato y «lo viví con mucho miedo», afirma, ya que aunque tiene casos de conocidos cercanos que han tenido cáncer, «no es igual vivirlo en primera persona». Los 16 años son una edad complicada, pero además el diagnóstico y el tratamiento le pilló en un momento especialmente complejo para recibir asistencia sanitaria, en plena pandemia de covid. Lo que más le afectó fue la caída del pelo y la pérdida de peso tan grande que sufrió en poco tiempo.

"El trabajo de investigación que desarrollan me ha salvado la vida", dice Elena Huete

Esta joven murciana fue diagnosticada en el Hospital Reina Sofía de Murcia, «donde no me dieron muchas opciones, ya que el linfoma estaba muy avanzado» y, tras las pruebas, en sólo cuestión de días, inició el tratamiento de quimioterapia en el Morales Meseguer.

Allí recibió seis sesiones, pero en los controles de revisión comprobaron que el tumor seguía creciendo, lo que llevó a los especialistas a cambiar la quimioterapia. Este segundo tratamiento tampoco funcionó y en los estudios seguía apareciendo masa tumoral. Elena Huete sólo tiene palabras de agradecimiento para su doctora del Morales Meseguer, Elena Pérez Ceballos, a la que califica como «maravillosa». Fue ella la que le habló de las opciones de entrar a formar parte de un ensayo clínico y tras valorar las alternativas que les ofrecían, se decantaron por una terapia CAR-T en la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas del Hospital La Paz de Madrid.

En ese momento llegó el covid y al ser una paciente inmunodeprimida debían extremar al máximo los cuidados. Esto hizo que viajara con su madre hasta La Paz, donde las dos quedaron ingresadas en la misma habitación durante los cerca de dos meses que duró el tratamiento, siempre con la vista puesta en reducir riesgos y evitar salidas y entradas al centro sanitario.

«Lo cierto es que era como un conejillo de indias, ya que fui la primera niña a la que ponían esta terapia», explica la joven paciente oncológica. Esto llevó a que tras salir del hospital se tuviera que quedar viviendo en Madrid varios meses para los controles posteriores. Los profesionales de la Unidad CRIS «son magníficos», afirma, al tiempo que dice no tener palabras suficientes para agradecer el trabajo de investigación que desarrollan. «Me han salvado la vida y siempre les estaré agradecida», explica.

Este es uno de los motivos que le han llevado a colaborar con la Fundación. La última iniciativa es el pelotón ciclista solidario que este sábado ha recorrido la Región de Murcia. Pero también ha sido todo este proceso lo que la ha empujado a estudiar Medicina. Actualmente se encuentra haciendo quinto curso en la Universidad de Murcia (UMU) y aunque reconoce que es una opción que ya antes tenía presente, la enfermedad que ha superado fue el detonante que la hizo decidirse. Ver los resultados de los proyectos de investigación y el trabajo que se hace desde estas unidades en el hospital le ayudó a dar el paso. Su sueño es ser hematóloga pediátrica, una opción cada vez más cercana.