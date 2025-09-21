Social
Una cadena humana para "romper el asedio a Gaza"
Más de 200 personas se manifiestan en la capital en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Sumud, que viaja hacia ese territorio
santiago ramón torres
Una cadena humana de más de 200 personas se formó en Murcia desde la puerta de los juzgados del Palacio de Justicia hasta la Gran Vía. Esta iniciativa tenía como objetivo «romper el asedio a Gaza» y apoyar a la Flotilla Sumud que se desplaza hacia ese territorio. En la convocatoria del colectivo Palestina Libre indicaban que con este acto pretendían cambiar «toda la rabia y el dolor que sentimos» por «conciencia y energía para luchar por los derechos del pueblo palestino». Los manifestantes llegaron ataviados con banderas, kufiyas o pañuelos y bufandas palestinas que sirvieron de enlace a la cadena.
Otras concentraciones
Esta semana han tenido lugar otras manifestaciones. La primera de ellas fue convocada por el Colectivo de Murcia en apoyo a la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS Murcia) frente a la Delegación del Gobierno en Murcia. El acto fue seguido por unas 300 personas que respondieron a la convocatoria internacional. El viernes en el Campus de la Merced tuvo lugar otra concentración convocada por la Red Universitaria Por Palestina (RUxP), el mismo día en el que iniciaba el curso universitario. También, se realizó la iniciativa ‘Bicibús El Carmen’, que se repetirá el próximo lunes.
