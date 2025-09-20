Santomera acoge la feria SanVino, que reunirá trece bodegas

El municipio de Santomera acogerá un año más SanVino 2025, la XVII Feria del Vino y la Gastronomía, organizada por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Cofradía Gastronómica La Pimentera.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, presentaron esta semana la cita, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el aparcamiento disuasorio del municipio, en la confluencia de las calles Gloria y la Mina.

«Un año más, Santomera volverá a convertirse en el epicentro del mundo del vino, con la asistencia de miles de visitantes de la Región de Murcia y de las provincias vecinas, que disfrutarán de los vinos de Jumilla, Yecla, Bullas o Cartagena, así como de otros llegados de diferentes puntos de España», explicó Rubira.

En su XVII edición, SanVino contará con la presencia de trece bodegas de la Región de Murcia y del resto de España, acompañadas por la oferta gastronómica de dieciocho restaurantes y establecimientos de alimentación que permitirán maridar los vinos presentes.

«Nos encontramos ante una manera de hacer más grande la Región de Murcia, de dar a conocer el trabajo de nuestras bodegas, de sus vinos, y contribuir así al crecimiento de un sector que cuida y mima al campo y al mundo rural», destacó Rubira durante la presentación.

Las trece bodegas participantes en esta edición son Bodegas Aires de Arriba, Bodegas Conde de Montornés, Bodegas Delampa, Bodegas Familia Torres 1870, Bodegas Grupo 6, Bodegas Paco Mulero, Bodegas Paraísos Perdidos, Bodegas Pío del Ramo, Bodegas Salzillo, Bodegas Silvano García, Bodegas Viña Elena, Envero Vinum y Maset.

Por su parte la oferta gastronómica la ofrecerán los restaurantes Tándem, Rosarito y La Cavalica, Taberna Padelon, Casa Ángel, Bar El Palmeral, Carnicería y Charcutería Baca, Confitería Serrano, La Romería/Gin Trykornita, Gastro Bar Mario, Jamones El Cruce, Paco & Rosa, Limón Gastrobar, Panadería Santiago 1922, Vifransa, Aceitunas Zambudio, Coctelería Jaime Bernabé, Restaurante Carlos Onteniente y la Escuela de Hostelería IES La Flota.