El Registro de Donantes de Médula sumó 1.353 voluntarios murcianos el pasado año

Un total de 426 personas donaron médula ósea en 2024 para pacientes en España y en más de 30 países, un 8 % más respecto al año anterior, según destaca Sanidad en el balance que realiza con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea.

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras, sumó el pasado año 30.010 nuevos donantes 1.353 de ellos en la Región de Murcia, y en los ocho primeros meses de 2025 ya se han inscrito 16.051 más, lo que eleva el total a 515.450 personas registradas (cada año se dan de baja los donantes que superan los 60 años). Este sábado se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea para recordar la importancia de este gesto solidario y un homenaje a quienes lo hacen posible.

Cada año, cientos de pacientes en España con leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas necesitan un trasplante de médula ósea para seguir viviendo. Su esperanza depende de una persona altruista que decida donar células de su médula, ya sea para un familiar o para un completo desconocido.

Sanidad destaca que en la actualidad la mayoría de estas donaciones (88 %) se realizan con sangre periférica, sin necesidad de puncionar la médula ósea. Además, la probabilidad de encontrar un donante en el registro es del 90 %, frente al 82 % en 2012 cuando la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) lanzó el Plan Nacional de Médula Ósea, y el tiempo medio de búsqueda se ha reducido a 27 días.

La donación efectiva de médula ósea se ha multiplicado por 12 desde entonces y en la actualidad el 52 % de los donantes inscritos en el REDMO son menores de 40 años, frente al 30 % en 2012.

La media de edad de los donantes incorporados en 2024 fue de 28 años, lo que constituye una gran fortaleza del registro por los mejores resultados tras el trasplante que proporciona el donante joven.