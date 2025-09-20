Premios BBVA Futuro: cuando el ahorro del cliente adquiere un valor social

Hay gestos que encienden una luz discreta pero duradera. La séptima edición de los Premios BBVA Futuro, celebrada el pasado 18 de septiembre en Murcia, mostró cómo la rentabilidad financiera puede convertirse en energía vital: la que sostiene a enfermos crónicos, la que acompaña a sus cuidadores y la que da oxígeno a asociaciones que trabajan sin descanso por un futuro más digno. No fue una entrega de un cheque aislada: fue la culminación visible de un mecanismo que parte del ahorro del cliente, convierte una comisión en capital social y lo devuelve en forma de proyectos locales con efectos medibles.

La ceremonia de entrega del premio, que tuvo lugar en la sede de BBVA ubicada en la Avenida de la Libertad, reunió a representantes de la entidad financiera, de la administración regional y a la ONG ganadora en la provincia: la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (Amdem).

La Opinión

El acto comenzó con un vídeo institucional que resumió, con números y rostros, la ambición de la iniciativa: “Hace ya siete años lanzamos la convocatoria solidaria BBVA Futuro y con ella encendimos una luz para visibilizar proyectos solidarios que trabajan por un futuro más verde e inclusivo. Durante este tiempo hemos apoyado 144 proyectos solidarios, con donaciones que suman más de 6 millones de euros, llegando a todos los rincones de España, concretamente a 48 de las 50 provincias españolas, beneficiando a más de medio millón de personas”. La proyección estableció el telón de fondo: no solo cifras, dijo la voz que acompañaba al vídeo, sino “personas, historias y sueños cumplidos”.

Acto seguido, la moderadora, la periodista Beatriz Romero, dio paso a una mesa de debate en la que intervinieron Juan Carlos Hernández, asesor territorial de BBVA Asset Management; Julio Balibrea, director del centro de banca de clientes de BBVA en Murcia; y Francisca Meroño, presidenta de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (Amdem), que recibió el galardón por el proyecto ‘Promoción de la Autonomía Personal y Atención Psicosocial’.

Beneficio doble

En la mesa de debate, Hernández dejó clara la lógica que explica la longevidad del programa: “Hace 7 años nos dimos cuenta de que podíamos crear un ‘win-win’ con esta iniciativa”. La mecánica es sencilla y a la vez estratégica: una parte de la comisión del fondo BBVA Futuro Conservador se cede para financiar proyectos sociales. El resultado, sintetizó Hernández, es “algo bueno para el cliente, bueno para el banco, bueno para la sociedad, y esperamos que siga siendo así muchos años”.

Ese carácter “doble” -rentabilidad financiera y retorno social- convierte la convocatoria en una pieza de innovación en la intersección entre gestión de activos y responsabilidad social corporativa. Hernández explicó además que la selección no es un ejercicio hermético en despachos: hay votación interna, lecturas y valoraciones, y la voz de los empleados de BBVA entra en el proceso. En esta edición, 220 empleados participaron en la selección de los 57 finalistas elegidos entre 203 candidaturas.

Hernández insistió también en la cercanía de las entregas: “La primera vez que entregué un premio de estos fue a la asociación de ELA de Murcia. Le tengo especial cariño a venir aquí. Es la parte más bonita de nuestro trabajo, porque compruebas que la parte emocional es tan necesaria como la médica”.

La séptima edición añadió una novedad con carácter emergente: una categoría específica para apoyar a las personas y municipios afectados por la dana de Valencia. Hernández anticipó que ese enfoque en “emergencias sociales” ha venido para quedarse como línea de trabajo. y que otras crisis recientes, como los graves incendios que han asolado el país, podrían marcar futuras convocatorias.

BBVA, un motor

Por su parte, Julio Balibrea defendió el papel de la banca como actor que canaliza recursos y acompaña el desarrollo local: “Las empresas como BBVA tienen tanto la capacidad como la responsabilidad de ser un motor que impulsa el desarrollo económico, la innovación y la cohesión social de los territorios donde operamos. No se trata solo de crear empleo, sino de estar presentes cuando más se necesita: apoyando a los negocios locales, invirtiendo en nuestras comunidades y acompañando a las personas, las familias y las empresas”.

Para subrayar esa afirmación ofreció cifras: “En el primer semestre de 2025 hemos destinado 605 millones de euros en nueva financiación al tejido empresarial de la Región de Murcia. Y desde 2018 hemos movilizado más de 300.000 millones de euros en negocio sostenible; ahora nos hemos fijado un nuevo objetivo: canalizar 700.000 millones hasta 2029”.

Mesa de debate celebra durante el evento. / Juan Carlos Caval

Balibrea situó la iniciativa BBVA Futuro dentro de ese marco más amplio: “No se trata solo de una ayuda económica, sino también de dar visibilidad a vuestra labor y de poner en valor todo lo que aportáis a la sociedad”. Y recordó que la convocatoria reparte, en su séptima edición, un millón de euros entre 23 nuevos proyectos en 16 provincias, que abarcan ámbitos tan diversos como la educación, la creación de empleo, la dependencia, la inclusión social o el medio ambiente.

La labor de Amdem

Francisca Meroño ofreció un retrato directo de la organización y del proyecto que ahora ve reforzado: “En Amdem, lo que hacemos es dar apoyo a todas las personas que padecen esclerosis múltiple, y enfermedades neurológicas más o menos afines. Lo hacemos individualizado, pues no todos los pacientes tienen las mismas necesidades, y eso lo hace más efectivo”.

El proyecto premiado, ‘Promoción de la Autonomía Personal y Atención Psicosocial’, llegará a unas 500 personas -pacientes y familiares- y quiere consolidar una atención verdaderamente integral: rehabilitación, psicología, terapia ocupacional, apoyo social y talleres, todo con un enfoque personalizado. Meroño subrayó además el aprendizaje central de su trabajo: el cuidado del cuidador. “Los familiares o cuidadores son una parte fundamental en el tratamiento”, dijo, y apuntó que, si no se protege a quien cuida, la red entera se resiente.

Amdem, una estructura pequeña con ambición de alcance, opera con 15 personas contratadas y una bolsa de voluntariado; su demanda inmediata es espacio y tecnología: necesitan un local mayor para ampliar servicios y adquirir dispositivos -incluso un nuevo exoesqueleto- que permitan ampliar la rehabilitación y adoptar técnicas como la realidad virtual, cuyos resultados ya han empezado a notarse.

Entrega del premio

Tras la mesa de debate tuvo lugar la entrega del premio, que corrió a cargo de Miriam Pérez Albaladejo, directora general de Personas con Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), junto a Ángel Fernández Chico, director de zona de BBVA en Murcia. En su discurso de clausura, Pérez convirtió la gratitud institucional en un reconocimiento explícito al tejido asociativo: “Según lo que he analizado de los datos, desde 2018 de BBVA han llegado más de 320.000 euros a esta región y se han ayudado a más de 40.000 personas. Muchas gracias BBVA por humanizar a las entidades financieras, por ponerle alma a los bancos”.

Miriam Pérez y Ángel Fernández, director de zona de BBVA en Murcia., entregan el premio a Francisca Meroño. / Juan Carlos Caval

Al valorar la cuantía, recordó que los 74.000 euros concedidos “van a poder financiar la mitad de ese proyecto tan importante”. Pérez hizo gala del “orgullo” que siente por Amdem, así como por todas las entidades de la Región de Murcia del ámbito de la discapacidad. “Porque allá donde vamos, en todo el territorio nacional, creo que vamos dando lecciones. Muchas veces parece que somos un pequeño territorio de España, pero somos un gran territorio. Y, como dice el presidente de la Comunidad Fernando López Miras, la mejor tierra del mundo. Y si somos la mejor tierra del mundo es porque tenemos a la mejor gente del mundo y a las mejores asociaciones de la discapacidad del mundo”, concluyó.