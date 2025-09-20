Las nuevas leyes de Universidades y de Ciencia marcan el inicio del curso universitario

Dos nuevas leyes, la de Universidades, cuyo trámite se encuentra en su recta final al haber superado esta misma semana el proceso de audiencia para enriquecerla, y la de Ciencia, marcaban este viernes la apertura del curso universitario 2025-2026, un acto que en esta ocasión han celebrado las dos universidades públicas de la Región de Murcia, UMU y UPCT, en el Campus de La Merced de la capital.

A la importancia y la necesidad de contar cuanto antes con estas leyes se referían tanto el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, como el de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, en sus intervenciones durante la apertura del curso universitario, que tuvo este viernes como escenario el Paraninfo de la UMU totalmente renovado.

Luján y Kessler presidieron el acto acompañados por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, así como por el periodista Alberto Aguirre de Cárcer, encargado de ofrecer la lección inaugural.

Nuevos edificios

El máximo responsable de la UMU repasaba los trabajos que se han llevado a cabo en el Campus de La Merced y aprovechaba para anunciar que, en ese capítulo de mejoras en infraestructuras, en los próximos meses se inaugurará también un nuevo edificio en el Campus de Ciencias de la Salud y dos nuevas plantas del Edificio Esium, en el Campus de Espinardo.

Los rectores de las dos universidades públicas de la Región defendieron la necesidad de poner en marcha cuanto antes la nueva Ley de Universidades que, junto con el plan plurianual de financiación que entró en vigor el pasado curso, darán estabilidad a las instituciones docentes en el desarrollo de su trabajo diario.

La ley, señaló José Luján, debe dar respuesta a las obligaciones establecidas en la nueva ley estatal de universidades, la LOSU, además de adecuarse a la época actual, ya que la ley en vigor ha quedado obsoleta y «adolece de bastantes insuficiencias». A esto añadió que si con esa ley, el gobierno regional consigue impulsar una Ley de Ciencia, «las universidades dispondrán de un marco normativo moderno y favorecedor de la docencia».

Acto de apertura del curso universitario. / Juan Carlos Caval

Por su parte, Kessler resaltó que la nueva ley regional recoge la necesidad de actualización de las «misiones universitarias», potenciando la transferencia, la innovación, el impacto social o el impulso de la formación a lo largo de toda la vida.

Sobre el profesorado, el rector de la UMU mencionó como novedad del curso la incorporación efectiva a la plantilla del primer contingente de profesorado ayudante doctor al amparo del programa María Goyri. Se trata de un total de 101 nuevas plazas cuyo propósito inmediato es compensar la importante reducción de la dedicación docente máxima del profesorado asociado impuesta por la LOSU.

Tirón de orejas al SMS

En materia de profesorado, Luján también dijo albergar la esperanza de que en este curso, «por fin», se firme la renovación del concierto entre el SMS y la Universidad de Murcia. «Llevamos algunos años de retraso para esa firma debido a la situación del profesorado vinculado de Ciencias de la Salud», ante lo que dijo que regular esa cuestión es asegurar el futuro de las facultades de Medicina y de Enfermería y pidió ayuda a López Miras, indicándole que «sería bueno, presidente, que pudieras ayudarnos a resolverlo en los próximos meses».

El responsable de la UPCT también mencionó el importante incremento de alumnos que han tenido este curso y el interés que existe por la tecnología, que calificó de «muy positivo», e hizo una apuesta por reforzar las habilidades transversales del alumnado ante la revolución de la inteligencia artificial (IA), ante lo que indicó que «la IA puede apoyar de manera extraordinaria el proceso de enseñanza, pero el factor humano no podrá ser nunca opcional».

7,8 millones en ayudas

El presidente de la Comunidad aprovechó su intervención para anunciar que el Gobierno regional va a convocar de forma inminente importantes ayudas a grupos de investigación de excelencia. Concretamente, se trata de un programa plurianual dotado con 7,8 millones de euros y que tiene por objetivo detectar y apoyar económicamente a los equipos que realizan investigación de vanguardia, principalmente en las universidades públicas de la Región. El programa, cuya convocatoria se publicará la próxima semana, permitirá apoyar a los grupos de excelencia con financiación plurianual estable.

López Miras señaló que la Ley de Universidades está en la recta final y que «antes de que finalice el año, el Consejo de Gobierno aprobará la Ley de la Ciencia de la Región de Murcia».