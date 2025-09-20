Navarro (DGT): "La limitación de 30 km/h en vías urbanas reduce la siniestralidad"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha señalado que la implantación de los límites de 30 km/h en vías urbanas y las políticas de calmado del tráfico han demostrado ser herramientas eficaces para reducir la siniestralidad y proteger a los usuarios más vulnerables, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Navarro lo ha expresado así en la inauguración de la I Conferencia Nacional sobre Seguridad Vial de las Policías Locales, que tenía lugar ayer en la Universidad Politécnica de Cartagena con la participación de responsables institucionales, expertos en movilidad y policiales locales de toda España para analizar los retos actuales y futuros de la seguridad vial en el ámbito urbano.

En su intervención, Pere Navarro ha puesto en valor el papel fundamental que desempeñan las policías locales en el ámbito de la seguridad vial y ha indicado que esta materia exige un equilibrio entre la formación y la concienciación, por un lado, y la vigilancia y el control, por otro. «Las policías locales son capaces de desarrollar ambas facetas: educan y sensibilizan a los más jóvenes en colegios e institutos, así como a los mayores en centros culturales, pero al mismo tiempo velan por el cumplimiento de la normativa en las calles», ha manifestado.

Por su parte, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez Sicluna, ha destacado el papel de los ayuntamientos en el impulso de campañas de educación vial, las estrategias de diseño urbano y vialidad para reducir la velocidad y el volumen del tráfico, infraestructuras seguras, carriles bici segregados y mejoras en la señalización.

Además, ha elogiado el trabajo llevado a cabo por las policías locales, «verdaderos protagonistas de la seguridad urbana» en la prevención, vigilancia, gestión de accidentes, acompañamiento escolar y también en la promoción de la educación vial en colegios y barrios.

Por último, presidente nacional de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), Pascual Martínez, ha destacado la importancia del foro, al que califica como una «oportunidad única» para reforzar el contacto directo entre la DGT y los cuerpos de policía local.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo del director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Álvaro Gómez, quien ha realizado un análisis de la evolución de la siniestralidad en vías urbanas. Según los datos provisionales del Observatorio, en 2024 se registraron 488 fallecidos en ciudad, lo que supone un descenso del 6 por ciento respecto a 2023 y el 79 por ciento de las víctimas mortales fueron usuarios vulnerables, es decir peatones, motoristas, ciclistas y usuarios de vehículos de Movilidad Personal.

«Aunque el número de fallecidos en accidentes de tráfico urbanos ha descendido, la cifra sigue siendo elevada. Es un dato esperanzador, pero insuficiente, que nos impulsa a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando estrechamente con las Policías Locales para reducir aún más la siniestralidad en las ciudades», ha señalado.

Antes de dar comienzo a las mesas temáticas, se ha presentado la Guía de Buenas Prácticas para Policías Locales en materia de seguridad vial, un documento que ha sido creado con el fin de proporcionar a los cuerpos policiales municipales un recurso fundamental para gestionar el tráfico y promover la seguridad vial en sus respectivas localidades.