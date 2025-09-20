Murcia lidera las ayudas del Ministerio por la sequía a productores de frutos de cáscara

La Región de Murcia lidera las ayudas extraordinarias concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a los productores de frutos de cáscara afectados por la sequía. Con la publicación de la nueva resolución del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la comunidad murciana ya ha recibido 7,13 millones de euros, lo que ha beneficiado a 4.386 agricultores, la mayor cifra de todo el país.

La última resolución contempla además el pago a 34 nuevos titulares de explotaciones, por un importe total de 114.043 euros, de los cuales 25 corresponden a agricultores murcianos (81.610 euros).

Esta medida eleva ya a 19,2 millones de euros el total de ayudas abonadas a 16.423 productores en toda España, lo que representa el 96 por ciento del presupuesto total asignado.

El impacto de estas ayudas va más allá del alivio económico inmediato. Para muchos agricultores murcianos, estas subvenciones representan la diferencia entre mantener su explotación y enfrentar pérdidas significativas que podrían comprometer la viabilidad de su actividad a largo plazo.

La sequía se ha llevado por delante buena parte de la producción de almendros también en el Campo de Cartagena. / Iván J. Urquízar

Las ayudas extraordinarias están dirigidas a productores de frutos de cáscara de secano y avellano en regadío que sufrieron la falta de agua durante el último año.

Los beneficiarios deben haber recibido ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en 2024 y contar con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara. Cada titular puede recibir apoyo para un máximo de 70 hectáreas, y no se conceden ayudas inferiores a 200 euros.

Además de Murcia, otras provincias españolas beneficiadas han sido Tarragona (3.132 beneficiarios, 2,48 millones de euros), Valencia (2.809 beneficiarios, 2,31 millones), Almería (2.643 beneficiarios, 4,33 millones), Castellón (2.427 beneficiarios, 1,94 millones) y Alicante (1.026 beneficiarios, 979.485 euros).

Con estas medidas, el Gobierno busca mitigar los efectos de la sequía, reforzar la resiliencia del sector agrario y garantizar la continuidad de la producción de frutos de cáscara en las regiones más afectadas, con Murcia como ejemplo destacado del impacto de la sequía y de la respuesta gubernamental.