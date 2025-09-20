Casi la mitad de las nuevas cooperativistas son mujeres

Casi la mitad de las nuevas cooperativistas de la Región de Murcia en 2024 fueron mujeres. En concreto, esta cifra se situó casi en el 46 por ciento de las incorporaciones al sector. Este año las mujeres ya superan más del 40 por ciento. Asimismo, en las cooperativas, más del 54 por ciento de los socios son mujeres. Además, en la Región, 7.800 mujeres ocupan cargos directivos, un 42 por ciento más que el pasado año, y duplican la media nacional.

Son datos que ofreció ayer la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, que inauguró la jornada ‘Mujeres y empresa’, enmarcada en la Cumbre Europea de la Economía Social, junto con el presidente de la Organización Europea de la Economía Social, Juan Antonio Pedreño

López Aragón destacó que «la economía social está demostrando ser uno de los sectores donde las mujeres están adquiriendo protagonismo y ocupando espacios de liderazgo y toma de decisiones», y subrayó que «este avance responde al compromiso de muchas mujeres, pero también a un entorno que favorece la participación, la corresponsabilidad y la equidad».

En el acto se celebraron mesas redondas y coloquios en los que participaron la directora de Social Economy Europe, Sarah de Heusch, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes Quintanilla, entre otras mujeres con cargos directivos.

Con este acto se dio por clausurada una cumbre convirtió Murcia en punto de encuentro internacional de responsables políticos de la Unión Europea, entidades internacionales y representantes del tejido cooperativo y empresarial, con representantes de más de 20 gobiernos.