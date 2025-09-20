La Eurocámara se planta contra los recortes y blinda las ayudas de la PAC

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 10 de septiembre, con 393 votos a favor, 145 en contra y 123 abstenciones, el informe sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) después de 2027. El texto, impulsado por la eurodiputada popular Carmen Crespo, fija la posición de la Eurocámara frente a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que planteaba un recorte del 22% y la creación de un fondo único.

La resolución defiende que la PAC debe contar con un presupuesto independiente y sólido, actualizado a la inflación y blindado frente a fusiones con otros programas. Además, apuesta por mantener la doble estructura de la PAC y garantizar las ayudas directas a los agricultores activos y profesionales, consideradas la «columna vertebral de sus ingresos», según Carmen Crespo.

El informe también insiste en reducir la burocracia y avanzar hacia un sistema de incentivos que premie la consecución de objetivos medioambientales y sociales, manteniendo la voluntariedad de los programas ecológicos. Asimismo, promueve la digitalización del campo, con controles basados en imágenes satelitales y autocertificación electrónica.

Entre las prioridades figura la gestión del agua, con un Plan de Infraestructuras Hidráulicas que contemple regadíos sostenibles, uso de aguas regeneradas y desaladas, así como inversiones en almacenamiento, distribución y depuración. Estas medidas son especialmente relevantes para regiones como Murcia, altamente dependientes de la disponibilidad de recursos hídricos.

El texto subraya además la urgencia de garantizar el relevo generacional, ya que solo el 6 % de los agricultores europeos tiene menos de 35 años. Para ello propone más financiación, acceso al crédito y a la tierra, incentivos fiscales y apoyo específico a jóvenes y mujeres agricultoras.

Carmen Crespo, la eurodiputado del PPE que presentó el informe para una PAC más fuerte y útil. / EFE

Otro de los puntos centrales es la exigencia de cláusulas de reciprocidad en los acuerdos comerciales, para que las importaciones cumplan los mismos estándares de calidad y sostenibilidad que los productores europeos. También se refuerza la necesidad de garantizar precios dignos para el campo y mantener herramientas eficaces contra plagas y enfermedades, evitando la retirada de fitosanitarios esenciales sin alternativas viables.

La ponente del informe, Carmen Crespo, celebró el resultado asegurando que «defender la PAC es defender la seguridad alimentaria de Europa y el futuro del campo».

Por su parte, Asaja calificó el respaldo parlamentario como un paso decisivo, aunque criticó la postura de algunos partidos. En la votación, los cinco eurodiputados de Vox se abstuvieron, al igual que Bildu, Podemos y SALF, mientras que cuatro de Sumar, Compromís y BNG votaron en contra. En cambio, 44 eurodiputados españoles de PP, PSOE, PNV y un ex-SALF apoyaron la resolución.

El resultado supone una buena noticia para los agricultores murcianos, que ven reforzada en Europa algunas de susdemandas.

Cabe recordar que dos días después de la aprobación de esta resolución, el Gobierno regional rubricó con las principales organizaciones agrarias un acuerdo de posicionamiento común sobre la futura Política Agraria Común . Este documento, que comparte muchas puntos con lo aprobado en el Parlamento europeo, será remitido al Gobierno de España y a las instituciones comunitarias y busca garantizar un marco europeo que tenga en cuenta las particularidades del campo murciano.