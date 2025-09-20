La Comunidad impulsa el sector del vino con 400.000 euros en ayudas

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas para 2025 dirigida a los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la comunidad, así como al Consejo de Agricultura Ecológica. Según recoge este viernes el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el presupuesto total asciende a 400.000 euros.

El departamento regional explicó que estas subvenciones pretenden reforzar la actividad de las entidades que garantizan la calidad diferenciada de los productos murcianos, tanto en sus fases iniciales de constitución como en las labores de control, certificación y promoción de los alimentos amparados bajo estas figuras.

Las ayudas contemplan tres líneas principales. En primer lugar, se financiarán los gastos derivados de la puesta en marcha de nuevos consejos reguladores durante sus primeros cinco años de vida, con un máximo de 20.000 euros anuales, que irán reduciéndose progresivamente desde una cobertura del 100% el primer año hasta un 20% en el quinto. Se considerarán subvencionables los costes de alquiler de los locales apropiados; los costes del personal administrativo; los costes generales y los gastos legales y administrativos; los costes de adquisición de material de oficina; y los costes de adquisición o uso de programas informáticos, soluciones en la nube o similares.

En segundo lugar, se respaldarán los costes de control y certificación de los productos, incluidos análisis, auditorías y mantenimiento de acreditaciones oficiales, con subvenciones que podrán cubrir hasta el 100% del gasto y llegar a los 100.000 euros por beneficiario y año.

La tercera línea se centrará en la promoción de los productos, tanto en ferias y concursos como en campañas de sensibilización y comunicación en medios. En este caso, la intensidad máxima de la ayuda alcanzará el 70% de los gastos subvencionables.

El Ejecutivo regional recordó que los beneficiarios deberán ser exclusivamente los consejos reguladores con sede en la Región de Murcia y el Consejo de Agricultura Ecológica, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos por la normativa europea y nacional.

El plazo de solicitud será de siete días hábiles a contar desde el sábado 20 de septiembre, fecha posterior a la publicación de la convocatoria en el BORM. El texto íntegro de la orden puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.