Los ayuntamientos de la Región contarán en 2030 con 3.000 policías locales

Los ayuntamientos de la Región de Murcia contarán en 2030 con cerca de 3.000 policías locales, tras el incremento de 700 agentes previsto en la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana Región de Murcia + Segura, impulsada por el Gobierno regional con una inversión de 120 millones de euros.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha presentado este viernes el plan ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Protección Civil de la Federación de Municipios de la Región. Según explicó, la iniciativa busca reforzar la seguridad en los 45 municipios, modernizar el cuerpo policial y mejorar la coordinación entre plantillas, con el objetivo de «construir una seguridad más cercana».

Entre las medidas destaca la posibilidad de que agentes puedan prestar servicio en municipios distintos ante situaciones extraordinarias, la puesta en marcha de 20 comisarías móviles, la remodelación de dependencias, y la creación de una sala en el 112 para centralizar las cámaras de videovigilancia.

Asimismo, se prevé un sistema común de gestión policial y dos nuevos decretos: uno para regular el uso de medios técnicos y otro que unificará las pruebas de acceso. Ortuño reclamó al Gobierno central más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región. Ortuño reiteró que la estrategia, presentada por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el pasado 28 de agosto, es «muy ambiciosa» y conminó al Gobierno de España «a que se implique e incremente las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la Región».