Seguridad ciudadana
Los ayuntamientos de la Región contarán en 2030 con 3.000 policías locales
Ortuño presentó la Estrategia de Seguridad diseñada por la Comunidad a los municipios
L.O.
Los ayuntamientos de la Región de Murcia contarán en 2030 con cerca de 3.000 policías locales, tras el incremento de 700 agentes previsto en la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana Región de Murcia + Segura, impulsada por el Gobierno regional con una inversión de 120 millones de euros.
El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha presentado este viernes el plan ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Protección Civil de la Federación de Municipios de la Región. Según explicó, la iniciativa busca reforzar la seguridad en los 45 municipios, modernizar el cuerpo policial y mejorar la coordinación entre plantillas, con el objetivo de «construir una seguridad más cercana».
Entre las medidas destaca la posibilidad de que agentes puedan prestar servicio en municipios distintos ante situaciones extraordinarias, la puesta en marcha de 20 comisarías móviles, la remodelación de dependencias, y la creación de una sala en el 112 para centralizar las cámaras de videovigilancia.
Asimismo, se prevé un sistema común de gestión policial y dos nuevos decretos: uno para regular el uso de medios técnicos y otro que unificará las pruebas de acceso. Ortuño reclamó al Gobierno central más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Región. Ortuño reiteró que la estrategia, presentada por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el pasado 28 de agosto, es «muy ambiciosa» y conminó al Gobierno de España «a que se implique e incremente las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de la Región».
- El invierno se asoma tímidamente a la Región de Murcia: AEMET confirma la bajada de temperaturas a partir de la próxima semana
- Fallece una mujer de 27 años al ser atropellada por un tractor en Cartagena
- Mario Picazo confirma el desplome en la Región de Murcia: 'El otoño llega pisando fuerte
- La 'librería más grande de España' abre en Alfonso X el 3 de octubre
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios