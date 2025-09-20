Los alojamientos rurales de La Santa lucirán renovados en octubre

Las obras de recuperación, mejora y equipamiento de los alojamientos rurales de La Santa de Totana se encuentran en fase muy avanzada, con un 95 por ciento de ejecución en el capítulo de albañilería. Este ritmo de trabajo sitúa la previsión de finalización en el próximo mes de octubre, según afirmó ayer la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, durante su visita al paraje acompañada por el alcalde de la localidad, Juan Pagán.

La actuación de rehabilitación de las Casas del Corredor y la Casa del Ingeniero, en La Santa de Totana, supone una inversión de 191.000 euros financiada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), con un plazo de ejecución de seis meses.

Con esta intervención se incrementará en 30 plazas la capacidad alojativa, sumándose a las 70 que ofrece el Hotel Jardines de La Santa. En conjunto, el enclave alcanzará las 100 plazas de alojamiento turístico en pleno corazón de Sierra Espuña.

El objetivo es fomentar el turismo en un paraje que este mes acogerá el I Festival de Órgano de Totana, que presentaron también ayer Conesa y Pagán.

El festival se celebrará todos los sábados de octubre en el Santuario de Santa Eulalia con intérpretes como Roberto Fresco, Carlos Paterson, Miriam Cepeda, y la joven organista murciana Marina López.