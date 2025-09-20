El alcalde de Santomera (PP) defiende los centros de menores frente a Vox: “Hablamos de personas, coño, hablamos de niños”

El debate sobre la inmigración se coló en el pleno municipal de Santomera del pasado 18 de septiembre, a raíz de una pregunta formulada por el portavoz de Vox, Álvaro Cutillas, sobre la posible apertura de un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en la localidad.

Cutillas planteó si la Comunidad Autónoma había valorado la instalación de un centro de este tipo en el municipio, en referencia al polémico y politizado centro de Santa Cruz, y pidió al equipo de gobierno que aclarara la situación.

La respuesta del alcalde, Víctor Martínez (PP), fue contundente. El regidor lamentó que se difundan “rumores” y “desinformación” en torno a estos recursos y subrayó que se trata, ante todo, de menores. “Estamos hablando de niños”, recalcó. Martínez reprochó que “es muy fácil criminalizar al inmigrante” y defendió que el verdadero problema radica en un sistema migratorio “que no funciona” y que debe abordarse a nivel nacional y europeo.

El alcalde explicó que en Santomera existe un centro de acogida en el que actualmente residen doce menores, “diez españoles y dos senegaleses”. En este sentido, relató que algunos de ellos proceden de contextos familiares de extrema vulnerabilidad, y puso como ejemplo el caso de dos hermanos que tuvieron que denunciar a sus padres por abusos. “Es injusto que se hable de este centro como si fuese un foco de criminalidad o inseguridad. Es mentira. No es verdad”, afirmó, defendiendo además que las instalaciones cuentan con “el doble de personal” para garantizar un trato adecuado.

Martínez pidió al portavoz de Vox “ser cautos y sensatos” en este debate. “Hablamos de personas, coño. Hablamos de niños”, insistió, reclamando sensibilidad ante situaciones que calificó de “dolorosas”. “El que delinca que se le aplique la ley con toda su dureza, pero no demonicemos porque al final encendemos la mecha y luego pasa lo que pasa”, advirtió.

Cutillas replicó asegurando que no pretendía hacer demagogia y que compartía “en lo esencial” la visión del alcalde. Reconoció haber recibido rumores sobre la apertura del centro y, por su experiencia profesional, dijo conocer las situaciones extremas a las que se enfrentan algunos menores. “Acepto y entiendo su opinión, porque es una opinión humana, alejada de posiciones tendenciosas que buscan el voto fácil”, señaló.

No obstante, el portavoz de Vox matizó que, más allá de los casos que se atienden en Santomera, en otros municipios existen jóvenes de origen magrebí cercanos a la mayoría de edad que “se ven abocados a situaciones de conflictividad social que derivan en delincuencia”. Según apuntó, esa es la realidad que también debe abordarse, aunque reiteró que no se debe “universalizar” ni “utilizar la brocha gorda” en este tipo de debates.

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha asegurado al hilo de estas declaraciones que su partido no varía el rumbo ni pierde de vista sus objetivos: "Vamos a cerrar todos los centros para la inmigración ilegal, en la Región y en el resto de España". Además, insistió en que "hay que echar de las instituciones a los políticos que han traído la inmigración ilegal masiva destrozando nuestros barrios. Vamos a acabar con la corrupción político-mediática que manipula la información", indicó Antelo, en un tono mucho menos conciliador que el mantenido por su portavoz en Santomera.