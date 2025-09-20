Más de 55.000 personas en la Región padecen algún grado de deterioro cognitivo

El Servicio Murciano de Salud (SMS) lleva a cabo cada año el seguimiento especializado a más de 3.400 pacientes con demencia, de los que aproximadamente 2.000 padecen alzhéimer. El SMS cuenta con dos unidades especializadas en demencias. En la del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia son tratados 2.400 pacientes, de los que unos 1.000 padecen la enfermedad de Alzheimer; en el caso de la Unidad de Demencias del Virgen del Rosell, en Cartagena, se realiza seguimiento a 1.000 pacientes al año, de los que 700 han desarrollado esta enfermedad.

En la Región de Murcia se estima que unas 55.000 personas padecen algún grado de deterioro cognitivo y el 70 por ciento de ellas, unas 38.500, presentan la enfermedad de Alzheimer.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, participaron ayer en la jornada de puertas abiertas de la Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer y demencias de Alcantarilla (Afade), con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el 21 de septiembre.

Ruiz explicó el trabajo continuo de la Comunidad para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta patología, y destacó que «desde el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) atendemos a 51 personas afectadas en el centro de día de Afade donde reciben cuidados personalizados dirigidos a fomentar su autonomía». Con el objetivo de promover esa atención especializada y personalizada, el IMAS mantiene un concierto social con Afade que supera los dos millones de euros, renovado el 30 de noviembre de 2024 y con un periodo de vigencia de cuatro años. Los presupuestos generales de la Comunidad para 2025 establecen además una subvención nominativa para la Federación de asociaciones de familiares de enfermos con alzheimer de la Región de Murcia de 130.000 euros.

El consejero de Salud, por su parte, aseguró que «debido al envejecimiento de la población, las demencias son enfermedades cada vez más prevalentes».

Fuentes de la Consejería de Salud han informado de que el acelerador de partículas o ciclotrón del hospital Virgen de la Arrixaca inició el año pasado la síntesis de un nuevo radiofármaco para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, el flutemetamol. Este avance permite a la Región acceder a la última tecnología sanitaria para el diagnóstico precoz y el tratamiento prematuro de esta demencia. Desde entonces, ha tenido una producción continua de dos lotes al mes, destinados tanto a la Comunidad como a otras autonomías que solicitan la molécula para sus estudios diagnósticos. En la Región se han administrado alrededor de 50 dosis para el diagnóstico precoz de la enfermedad.

Las dos unidades de demencias con las que cuenta la Región de Murcia desarrollan además labores docentes e investigadoras. Por ello, estos servicios reciben cada año a residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y otras especialidades médicas, además de Enfermería, para completar su formación. Por otra parte, y para ayudar a los cuidadores, la Unidad Geriátrica del hospital Virgen de la Arrixaca puso en marcha en hace algo más de dos años una consulta específica para el apoyo de las familias de adultos mayores con deterioro cognitivo. n